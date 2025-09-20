Gaza: El Drama Humano se Agudiza Ante Bombardeos y Desplazamientos Masivos

La situación en la Franja de Gaza se deteriora rápidamente, con familias palestinas obligadas a huir de sus hogares ante los bombardeos y la ocupación militar israelí. La especialista en salud mental de Médicos Sin Fronteras, Carolina Guerra, describe el impacto devastador en niños y la crisis humanitaria que se agrava día a día.

La situación en la Franja de Gaza se deteriora dramáticamente día a día. Tras el reciente ultimátum emitido por el Ejército de Israel , que exige la evacuación de áreas bajo el control de Hamás , un número incalculable de familias palestinas se ven obligadas a abandonar sus hogares, inmersas en un torbellino de bombardeos incesantes, vías bloqueadas y un futuro profundamente incierto.

La ocupación militar, proclamada por Israel, ha escalado los ataques en el norte y centro del territorio, generando desplazamientos masivos y sin precedentes. Carolina Guerra, ciudadana colombiana y especialista en salud mental que trabaja con Médicos Sin Fronteras actualmente en Gaza, explicó a Noticias Caracol: “La mayoría de las personas desplazadas han sido obligadas a moverse entre 10 y 12 veces en los últimos 10 meses”. Guerra también señaló que, a pesar de los anuncios de evacuación, los ataques persisten, y la única ruta de escape disponible se encuentra saturada y peligrosa. El impacto más devastador, según Guerra, recae en los niños, quienes se han visto privados de su educación, asumiendo roles de proveedores familiares o cuidadores de sus hermanos menores en un contexto de supervivencia extrema. La especialista describió la situación como un trauma constante, donde los eventos traumáticos nunca cesan, impidiendo cualquier proceso de asimilación o curación. “Los niños ya no van a la escuela, se han convertido en principales proveedores de su hogar o, si lo han perdido todo, son principales proveedores de sus hermanitos. Cuando hablamos de trauma es cuando los hechos terminaron, pero acá nada ha parada y no han tenido tiempo de asumir, ellos se enfrentan a un escenario de supervivencia, que sufren del conflicto”, manifestó Guerra. Además, los niños han desarrollado comportamientos violentos en respuesta a la constante tensión y el miedo que los consume. Sus reacciones son ahora instintivas y marcadas por la pérdida y la necesidad de sobrevivir. La especialista añadió que ha observado a “niños pequeños de 8 años hablar y se comportan como si tuvieran 15, Algunos se arrancan el cabello y con heridas en brazos”.\En medio de estas circunstancias extremas, la comunidad internacional alza su voz con denuncias de presuntos crímenes de guerra y acusaciones de genocidio, planteadas por la ONU. La situación humanitaria en Gaza se agrava exponencialmente, con escasez de alimentos, agua potable, medicamentos y refugio. Las familias se debaten entre la huida y la permanencia, algunas optando por resistir en sus hogares, enfrentando una realidad donde la vida cotidiana, tal como la conocían, ha desaparecido por completo. La falta de acceso a servicios básicos, junto con la constante amenaza de bombardeos, ha sumido a la población en una desesperación que amenaza con romper el tejido social y generar consecuencias irreparables. La destrucción de infraestructuras clave, incluyendo hospitales, escuelas y viviendas, agrava la situación, limitando aún más las posibilidades de supervivencia y recuperación. La comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos para proteger a la población civil, garantizar el acceso a ayuda humanitaria y buscar una solución política duradera que ponga fin al conflicto y asegure un futuro digno para los habitantes de Gaza





Gaza Israel Palestina Conflicto Desplazamiento Niños Crisis Humanitaria Bombardeos Guerra Hamás

