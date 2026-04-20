Gef inaugura su flagship store: una experiencia sensorial donde la moda y la música se encuentran

La nueva tienda de Gef en Bogotá redefine el retail al fusionar moda, cultura y tecnología en un espacio diseñado como una experiencia sensorial al ritmo de la música urbana.

La emblemática marca Gef ha dado un paso audaz en su estrategia de expansión al inaugurar su nueva flagship store , un espacio que trasciende el concepto tradicional de tienda minorista para convertirse en una plataforma integral donde la moda, la cultura y la tecnología convergen.

Ubicada en uno de los ejes comerciales y culturales más vibrantes de Bogotá, este establecimiento nace con el propósito de conectar directamente con el pulso urbano, abandonando los formatos cerrados de los centros comerciales para integrarse de manera orgánica con la vida en la calle. El diseño arquitectónico de este lugar es una oda a la energía dinámica de la capital colombiana, estructurado bajo una narrativa musical en la que cada zona de la tienda actúa como un compás, permitiendo que el recorrido del cliente se transforme en una experiencia sensorial única, rítmica y envolvente. La música se ha posicionado como el eje vertebrador de esta nueva propuesta. El espacio no solo exhibe colecciones de moda, sino que funciona como un epicentro cultural multifacético. Los visitantes pueden sumergirse en una atmósfera diseñada para el disfrute, equipada con estudios de grabación, áreas de lectura y escenarios aptos para presentaciones acústicas al estilo de los Tiny Desk. Esta integración de elementos culturales busca consolidar a la marca como un punto de encuentro dinámico que evoluciona constantemente. La estética interior refleja esta filosofía mediante la convivencia armoniosa de tornamesas, vinilos y reproductores vintage con un mobiliario de corte mid-century. La paleta de colores, dominada por el terracota, rinde homenaje al paisaje arquitectónico y la vibrante calidez de la ciudad. Además, la tienda destaca por su compromiso con el diseño local a través de alianzas estratégicas con marcas como The Loop, Houdsound y Lava, quienes han aportado piezas únicas fabricadas con plástico reciclado, iluminación sonora y baldosas artesanales. Distribuida en tres niveles, la tienda optimiza la experiencia del usuario mediante una zonificación inteligente. Mientras que el primer nivel está dedicado a la exhibición de moda exterior, el segundo piso se especializa en categorías deportivas e íntimas, todo bajo un sistema operativo que prioriza la agilidad y la autonomía del cliente a través de puntos de pago tecnológicos. En cuanto a la oferta de moda, el denim se mantiene como la pieza angular, especialmente con la tendencia del raw denim de índigo tradicional. La paleta cromática se diversifica con tonos azules, crudos, caquis y negros, donde el café destaca como el nuevo color neutro protagonista de la temporada. Las siluetas, que incluyen jeans barrel, baggy, overoles y chaquetas tipo carpenter, subrayan un estilo funcional y contemporáneo que responde a las necesidades del consumidor actual. Con esta apertura, Gef reafirma su capacidad de reinventarse y su firme intención de liderar el mercado a través de una propuesta que celebra tanto la identidad colombiana como la innovación global en el retail moderno





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