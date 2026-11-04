Gemelas con síndrome de Sanfilippo ven negada visa de EE. UU. para tratamiento vital

Natalia Hernández enfrenta una cuenta regresiva para llevar a sus hijas gemelas a Estados Unidos por un tratamiento contra el síndrome de Sanfilippo, pero la negativa de visa estadounidense complica su salvar. La madre es la única cuidadora disponible.

Las gemelas Manuela y Antonella Hernández tienen una cuenta regresiva implacable para recibir un tratamiento médico vital en Estados Unidos. Ambas niños padecen el síndrome de Sanfilippo, una enfermedad huérfana degenerativa que afecta a uno de cada 50.000 niños en el mundo. Sus oportunidades de detener el deterioro neurológico dependen de un ensayo clínico que debe comenzar antes de que cumplan los seis años de edad.

Diagnóstico de enfermedad huérfana en gemelas

Las niñas nacieron de forma prematura tras un parto difícil que requirió incubadora inmediata. Inicialmente, los médicos interpretaron su falta de desarrollo motor y verbal como consecuencias del nacimiento precoz. Sin embargo, a los tres años la familia notó que no caminaban ni hablaban. Un estudio genético enviado a laboratorios en Alemania confirmó en diciembre la presencia del síndrome de Sanfilippo, también conocido como Alzheimer infantil, en ambas niñas.

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Tratamiento experimental en Virginia

Una empresa farmacéutica en Estados Unidos está probando un medicamento que podría recibir aprobación de la FDA entre 2027 y 2028. El programa exige consultas semanales en Virginia. La madre, Natalia Hernández, es la única cuidadora disponible. El padre cumple con responsabilidades económicas pero ha estado ausente en la crianza diaria.

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Barrera legal de inmigración estadounidense

Natalia viajó a Bogotá el 31 de agosto para solicitar visas. Las autoridades otorgaron visas para las niñas pero la negaron a ella. La razón probablemente se debe a una deportación anterior cuando ella tenía 19 años. Esta situación bloquea el traslado de la familia completa al estado de Virginia. Las autoridades consulares aún no han explicado la denegación oficial de la solicitud.

Urgencia médica y respuesta institucional

El tratamiento dura dos años y es altamente invasivo. El tiempo crítico termina cuando las niñas cumplen los seis años. Después de esa edad, el deterioro neurológico se vuelve irreversible y los ensayos clínicos no las aceptan. Natalia ha enviado derechos de petición a la Cancillería y a la Embajada. Las respuestas recibidas han sido automáticas. El centro médico mantiene los cupos si cambia su estatus consular.