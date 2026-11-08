Gemelas García Hortúa fallecen en Medellín por presunto consumo de jabón y sedantes

Las hermanas Linda Rosa y Laura María García Hortúa murieron en la comuna 13 de Medellín tras consumir medicamentos y un jabón artesanal. La Sijín investiga el caso en el barrio 20 de Julio.

Dos hermanas gemelas de 33 años, identificadas como Linda Rosa y Laura María García Hortúa, fallecieron en el barrio 20 de Julio, ubicado en la comuna 13 de Medellín. Las autoridades investigan si la muerte tuvo relación con el consumo de un jabón artesanal y pastillas para dormir halladas en la vivienda.

Detalles del hallazgo y traslado

Los familiares encontraron a las víctimas en sus camas cerca de las 4:30 de la tarde del sábado pasado en la calle 39 con carrera 109. Al notar su estado delicado, las trasladaron en un taxi a la Unidad Intermedia de San Javier sin esperar una ambulancia.

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Una de las hermanas murió durante el trayecto hacia el centro asistencial. La otra logró llegar con vida, pero falleció minutos después en la sala de reanimación pese a los esfuerzos del personal de salud.

Investigación sobre jabón y sedantes

Agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana de Medellín inspeccionaron el lugar y recogieron frascos de medicamentos para el sueño y un jabón artesanal a medio consumir. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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Los expertos analizarán los componentes del producto artesanal y las pastillas para determinar las causas exactas de la muerte. Por lo general, los jabones caseros con químicos causan irritaciones, pero no suelen ser mortales.

Análisis forense y declaraciones

Las autoridades señalan que los sedantes pueden resultar peligrosos o mortales si se consumen en dosis altas o se mezclan con otras sustancias. Sin embargo, no se hallaron otras drogas en la vivienda. Fuentes judiciales indican que todas las hipótesis están abiertas.

Impacto en la comunidad de Medellín

El caso ha generado conmoción en la comuna 13 (San Javier). La comunidad del barrio 20 de Julio espera respuestas rápidas ante esta doble pérdida. Las autoridades califican el suceso como extraño.

Contexto de seguridad regional

La región enfrenta tensión por la guerra entre el Clan del Golfo y el ELN. Dieciséis indígenas huyeron de los enfrentamientos y llegaron desplazados a Medellín. Este contexto agrava la sensación de inseguridad en el occidente antioqueño.