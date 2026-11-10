Gemelas García Hortúa mueren en San Javier tras accidente doméstico y crisis depresiva

Las gemelas García Hortúa murieron en la comuna 13 (San Javier) tras un accidente doméstico y una crisis depresiva, según relató su tía Dulfary García.

Las gemelas García Hortúa murieron el pasado fin de semana en una casa de la comuna 13 ( San Javier), en un caso que, según su familia, tuvo como origen un accidente doméstico ocurrido días antes. Una de las hermanas, Linda Rosa García Hortúa, sufrió quemaduras en una parte de su cuerpo por aceite caliente, lesión que llegó a poner en riesgo los dedos de una de sus manos.

Según la tía de las hermanas, Dulfary García, la tragedia se produjo después de que ambas cayeran en una crisis depresiva profunda. La familiar habló con la revista Semana sobre lo ocurrido y describió el episodio como el punto de partida de una situación que terminó con la muerte de las dos mujeres.

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Accidente doméstico y crisis depresiva de Linda Rosa García Hortúa

Linda Rosa García Hortúa se quemó con aceite caliente en un accidente doméstico, y esa lesión fue la que, de acuerdo con la versión de su familia, dio inicio a la crisis emocional de las hermanas. Las heridas hicieron necesarias múltiples intervenciones médicas para lograr su recuperación.

La tía aseguró que, luego del accidente, tanto Linda Rosa como su hermana Laura María entraron en una crisis depresiva profunda. Ambas vivían en Itagüí, pero por esta situación decidieron pasar unos días en la casa de la familia, ubicada en el barrio 20 de Julio.

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La idea de la familia era que las hermanas se recuperaran en ese entorno y que, al mismo tiempo, recuperaran el negocio de comidas rápidas que habían llegado a tener y que se quebró durante la pandemia. Ese proyecto económico formaba parte de la rutina que buscaban retomar.

Versión de Dulfary García sobre el consumo de medicamentos

Dulfary García explicó que las hermanas consumían medicamentos para dormir con el fin de controlar la crisis emocional que atravesaban. Según su relato, el consumo de estos fármacos fue la causa de la muerte de ambas.

Cuando los familiares encontraron a las hermanas al borde de la muerte, revisaron los recipientes de los medicamentos y vieron varios frascos de esta droga vacíos. La tía indicó que la información difundida por las autoridades sobre el consumo de jabón no es cierta.

De acuerdo con Dulfary García, en la cosmetiquera de las hermanas sí se encontraron productos de ese tipo, pero, según afirmó, no tuvieron relación con el fallecimiento. La familia mantiene así una versión distinta a la difundida por las autoridades sobre las causas de la muerte.

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Hallazgo, traslado y sepultura de las hermanas en Itagüí

Las hermanas fueron halladas el pasado sábado, sobre las 4:30 de la tarde, en una de las habitaciones de la propiedad, con signos vitales débiles. Fueron trasladadas a la Unidad Intermedia de San Javier, el centro asistencial más cercano.

Una de las hermanas murió antes de ser atendida, y la otra falleció unos minutos después, en la sala de reanimación. Ambas fueron veladas desde la noche del lunes.

En la mañana del martes, las gemelas García Hortúa fueron sepultadas en el cementerio Jardines de Montesacro, en el municipio de Itagüí. El sepelio se realizó en medio del lamento de familiares y amigos por la tragedia.