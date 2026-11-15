Gemelo del hacker Oyola Tovar ingresó a Registraduría en febrero 2026

Cristian Javier Oyola Tovar, gemelo del imputado Carlos Andrés Oyola Tovar, ingresó a la Registraduría el 13 de febrero de 2026. La investigación revela una serie de contratos estatales valorados en más de $400 millones.

Cristian Javier Oyola Tovar, gemelo del hacker Carlos Andrés Oyola Tovar, ingresó a las instalaciones de la Registraduría Nacional el 13 de febrero de 2026. Este ingreso se produjo apenas días antes de las elecciones legislativas, coincidiendo con una reunión clave sobre la preparación de los comicios al Congreso de 2026. La identidad del individuo fotografiado al entrar es idéntica a la de su hermano gemelo, quien fue imputado y enviado a prisión preventiva por alterar calificaciones en la UNAD.

Contratos estatales por más de 400 millones

La trayectoria laboral de Cristian Javier Oyola Tovar abarca contratos con al menos cuatro entidades del Estado. La Unidad Nacional de Protección (UNP) aprobó un contrato a su nombre el 30 de enero de 2026 por $62,5 millones para trabajar como desarrollador de inteligencia artificial. Este convenio, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, se suma a una cadena de contratos públicos que, en total, suman más de $400 millones según documentos revisados.

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Historial laboral en Huila y Ministerios

La primera huella de Cristian Oyola en la contratación pública data de octubre de 2018 en Neiva. El Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad lo contrató para entregar correspondencia, y en 2019 la entidad volvió a contratarlo dos veces para lo mismo. En 2020, cambió de oficina y, con Luis Enrique Dussán recién llegado a la Gobernación del Huila, ingresó a la Secretaría de Hacienda por contratación directa. Su labor allí consistió en apoyar procesos de contabilidad hasta el 21 de octubre de 2021.

Mientras tanto, su hermano Carlos trabajaba en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces congresista Rodrigo Villalba. La experiencia profesional de Cristian en el sector nacional incluye un periodo de tres meses en la Registraduría entre el 7 de marzo y el 30 de junio de 2023. Este periodo es el único que acreditó ante la UNP en enero de 2026, aunque no hay registro de las funciones específicas que ejecutó durante ese tiempo.

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Acuerdos con la Dirección de Sustitución de Cultivos

En noviembre de 2023, Cristian firmó el contrato de mayor valor hasta entonces con el Fondo Colombia en Paz. Este acuerdo le permitía apoyar a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) en temas de sistemas de información y seguridad informática. Por seis meses, recibiría honorarios mensuales de $9.216.957. En ese momento, su hermano Carlos ya llevaba diez meses en la DSCI.

Tres meses después de empezar, el 29 de febrero de 2024, Carlos pidió terminar el contrato de forma anticipada por motivos personales. Sin embargo, Cristian no se fue de la DSCI. Solo 15 días después de la salida de su hermano, firmó un nuevo contrato como apoyo administrativo del director. Este convenio duró 12 meses con honorarios mensuales de $13.001.716, mientras Carlos comenzaba a trabajar en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Contradicciones en la acreditación de requisitos

En medio de sus contratos, Cristian publicó en mayo de 2024 su declaración de bienes e intereses como contratista del MinAgricultura, pero no hay rastro de que esa vinculación se concretara. En abril de 2025 firmó un tercer contrato para la DSCI para coordinar su equipo de tecnologías de la información, con honorarios de $14'198.945. Sin embargo, al ingresar a la UNP en 2026 con un salario de $5,6 millones, acreditó el perfil Profesional C1 con solo tres meses de experiencia.

La trayectoria de Cristian Javier Oyola Tovar deja dudas sobre los requisitos que acreditó. Para su contrato de 2021 con la Secretaría de Hacienda del Huila se exigía six semestres aprobados de Contaduría Pública. Ante la UNP, se presentó como ingeniero de sistemas sin establecer cómo cumplió el requisito contable. Algo similar ocurre con los contratos de la DSCI, que exigían especialización y hasta 28 meses de experiencia, mientras que en 2026 solo mostró su título y tres meses de experiencia.