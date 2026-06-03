General de la Nación sanciona al cónsul honorario de Colombia en Italia

El General de la Nación sancionó al cónsul honorario de Colombia en Florencia, Italia, Gianni Lusena, con destitución e inhabilidad general por cinco años, además de una multa equivalente a 30 salarios mínimos calculados al año de los hechos.

El General de la Nación sancionó al cónsul honorario de Colombia en Florencia, Italia, Gianni Lusena , con destitución e inhabilidad general por cinco años, además de una multa equivalente a 30 salarios mínimos calculados al año de los hechos, que fue en 2021.

La multa asciende a más de 50 millones de pesos, que deberá pagar por realizar un cobro indebido a una ciudadana colombiana durante un trámite notarial. Además, la Procuraduría suspendió provisionalmente al director de la UNGRD por presunta participación política. El funcionario exigió el pago de 70 euros a una connacional que acudió al consulado para adelantar una diligencia de reconocimiento de firma en un documento. Los vigentes indicaron que el dinero fue recibido de manera irregular.

La Procuraduría señaló que Gianni Lusena incumplió los deberes propios de su cargo al exigir una suma que no correspondía a los costos legalmente establecidos para el trámite solicitado por la usuaria. Incluso el organismo de control hizo un llamado de atención al recordar que los funcionarios consulares están obligados a actuar conforme a las normas que regulan la prestación de los servicios a los colombianos en el exterior y que cualquier cobro distinto a los establecidos oficialmente constituye una vulneración de los deberes funcionales.

La destitución e inhabilidad de Gianni Lusena entrará en vigor en el momento en que se publique en el Diario Oficial, mientras que la multa deberá ser pagada en un plazo de 30 días. La medida se tomó en respuesta a una investigación realizada por la Procuraduría, que encontró que el cónsul honorario había incurrido en una serie de irregularidades al realizar trámites notariales.

La Procuraduría también encontró que el director de la UNGRD había incurrido en presunta participación política, lo que constituye una grave violación de los deberes funcionales. La medida se tomó en respuesta a una investigación realizada por la Procuraduría, que encontró que el cónsul honorario había incurrido en una serie de irregularidades al realizar trámites notariales.

La Procuraduría también encontró que el director de la UNGRD había incurrido en presunta participación política, lo que constituye una grave violación de los deberes funcionales. La medida se tomó en respuesta a una investigación realizada por la Procuraduría, que encontró que el cónsul honorario había incurrido en una serie de irregularidades al realizar trámites notariales.

La Procuraduría también encontró que el director de la UNGRD había incurrido en presunta participación política, lo que constituye una grave violación de los deberes funcionales. La medida se tomó en respuesta a una investigación realizada por la Procuraduría, que encontró que el cónsul honorario había incurrido en una serie de irregularidades al realizar trámites notariales.

La Procuraduría también encontró que el director de la UNGRD había incurrido en presunta participación política, lo que constituye una grave violación de los deberes funcionales





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