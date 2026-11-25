El General Óscar Naranjo evalúa la situación de seguridad nacional, los atentados recientes y el aumento de efectivos criminales tras diez años de la firma del acuerdo de paz.

El General (r) Óscar Naranjo, actuando como negociador plenipotenciario de los diálogos de paz en La Habana, participó este lunes en el programa 6AM W de Caracol Radio. En su intervención, el ex militar abordó el décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz y ofreció una evaluación detallada sobre la compleja situación de seguridad que enfrenta actualmente el país.

Diagnóstico de la crisis de seguridad actual

El General Naranjo respondió directamente a las preocupaciones ciudadanas tras una serie de eventos violentos de alto perfil. Entre los incidentes más destacados que se han reportado recientemente se encuentran el atentado sufrido en la Gobernación del Meta y el dramático secuestro ocurrido en el centro comercial Éxito de Cartagena. Ante esta realidad, Naranjo sostuvo firmemente que la seguridad nacional no se resuelve mediante soluciones simplistas ni con el uso exclusivo de la fuerza bruta.

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El experto enfatizó que abordar estos desafíos requiere una visión integral del Estado que funcione de manera coordinada. Este enfoque combina inteligentemente la inteligencia estratégica, el despliegue militar táctico, la investigación judicial rigurosa y el carácter preventivo esencial de una policía profesional. No existen fórmulas mágicas o balas de plata capaces de erradicar estos problemas estructurales.

Unidad institucional frente al terrorismo

Una de las lecciones más importantes adquiridas por Colombia en los últimos años es que el reto del terrorismo exige que la sociedad se mantenga unida en torno a sus instituciones. El General advirtió que es crucial evitar que se generen dudas sobre la capacidad y la integridad de la Fuerza Pública. Los actores terroristas tienen un objetivo claro que va más allá de producir daño físico: buscan resquebrajar la unidad institucional del país y sembrar la desesperanza.

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Por esta razón, el ex negociador hizo un llamado directo y apremiante para que los colombianos no pierdan la confianza en su institucionalidad. Mantener la cohesión social es vital para desarticular los objetivos estratégicos de los grupos armados ilegales. La confianza ciudadana es un pilar fundamental para el éxito de cualquier estrategia de defensa y orden público.

Cifras alarmantes de crecimiento criminal

Cuando se le preguntó sobre la viabilidad de los resultados de la política de orden público actual, el General Naranjo estableció un comparativo histórico significativo. Recordó que, al momento de la firma del acuerdo de paz, existían aproximadamente 7 mil hombres en armas en el país. Actualmente, esta cifra se ha incrementado drásticamente hasta alcanzar cerca de 28 mil combatientes activos.

Naranjo atribuyó este crecimiento explosivo a un acumulado de fortalecimiento criminal ocurrido en los últimos años. Identificó como factor determinante la política conocida como "Paz Total", la cual, según su análisis, no solamente permitió el aumento en efectivos criminales. Esta estrategia facilitó la expansión territorial de estas organizaciones y les otorgó un estatus de poder que antes no poseían.

Impacto de la Ley de Sometimiento y narrativa pública

A pesar del panorama desafiante, el General identificó medidas que están yendo por buen camino, destacando específicamente la Ley de Sometimiento. Esta normativa representa una herramienta legal clave para intentar reducir la violencia y reintegrar a los combatientes a la vida civil bajo el marco de la ley.

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El desafío más importante para la institucionalidad y el gobierno actual consiste en construir una narrativa sólida frente a los ataques terroristas. Esta narrativa debe tener un doble propósito: aliviar el dolor de las víctimas y, simultáneamente, estimular y motivar a los miembros de la fuerza pública. Es imperativo que los efectivos no bajen la guardia, no claudiquen y mantengan firme su voluntad.

El Estado como protector de la sociedad

El General Naranjo concluyó su análisis enfatizando la necesidad de una narrativa pública efectiva. El objetivo final es que el Estado aparezca ante la ciudadanía como una especie de padre protector de la sociedad. Este rol protector es esencial para mantener a la Fuerza Pública cerca de los ciudadanos y restablecer la confianza en las instituciones.

Mantener la guardia alta y la fortaleza moral de las tropas es fundamental para enfrentar la amenaza terrorista. La estrategia debe priorizar la seguridad de la población civil y la defensa de las instituciones democráticas. Solo mediante una coordinación total y una narrativa clara se podrá abordar la crisis de seguridad vigente.