Generales y almirantes en retiro alertan sobre riesgos en elecciones colombianas

El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia expresó su preocupación por la tensión política y la desconfianza institucional en el proceso electoral, pidiendo garantías, transparencia y participación ciudadana.

El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia emitió un comunicado público este martes en el que expresó su profunda preocupación por el creciente clima de tensión política , polarización social y desconfianza institucional que envuelve el actual proceso electoral presidencial.

Según el documento, la nación atraviesa uno de los momentos más sensibles y decisivos de su historia reciente, donde la preservación de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho, la estabilidad institucional y la independencia de las autoridades electorales están en juego. Los oficiales retirados señalaron que generan inquietud las controversias y denuncias formuladas por el Gobierno nacional en relación con el proceso electoral, así como diversas actuaciones y pronunciamientos de sectores políticos e institucionales que podrían afectar la percepción de transparencia, imparcialidad y neutralidad de los órganos del Estado.

Asimismo, advirtieron sobre la persistencia de factores de coerción e intimidación ejercidos por estructuras criminales y organizaciones armadas ilegales en distintas regiones del país, lo que limita el ejercicio libre y seguro de la participación ciudadana. El cuerpo de generales y almirantes también hizo un llamado a investigar con rigor e independencia cualquier hecho que pueda comprometer la transparencia electoral o alterar la voluntad soberana de los ciudadanos.

En el comunicado, los militares retirados reiteraron su respaldo institucional a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral, a las altas cortes, organismos de control y misiones de observación electoral nacionales e internacionales. Igualmente, expresaron su apoyo a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional por su papel en la preservación del orden público y las garantías de seguridad para el libre ejercicio del derecho al voto.

Finalmente, hicieron un llamado a los colombianos a participar masivamente en las elecciones con un voto libre, consciente e informado, en defensa de la democracia y las instituciones republicanas. Este pronunciamiento se da en un contexto de creciente polarización y múltiples denuncias sobre posibles interferencias en el proceso electoral. La organización de retirados, que históricamente ha mantenido un perfil bajo en temas políticos, consideró necesario alzar la voz ante lo que perciben como riesgos para la democracia.

En particular, mencionaron la necesidad de que todos los actores políticos e institucionales actúen con responsabilidad y eviten acciones que puedan socavar la confianza en el sistema electoral. Asimismo, destacaron la importancia de que las autoridades competentes actúen de manera oportuna y efectiva para garantizar que los comicios se desarrollen en un ambiente de paz y legalidad.

La declaración también subrayó que las Fuerzas Armadas y de Policía deben mantener su profesionalismo y neutralidad, asegurando que su único compromiso es con la Constitución y la ley. Los generales y almirantes en retiro manifestaron su solidaridad con el personal militar y policial que diariamente arriesga su vida para proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.

Además, insistieron en que la democracia colombiana ha demostrado resiliencia a lo largo de los años y que es deber de todos preservar este sistema frente a amenazas internas y externas. El comunicado concluye con un llamado a la unidad nacional y a la defensa de los valores republicanos, instando a los colombianos a no dejarse llevar por la desinformación o el miedo.

En un contexto donde la confianza en las instituciones está en entredicho, la voz de estos oficiales retirados busca contribuir a un debate sereno y constructivo sobre el futuro del país. La comunidad internacional también ha seguido de cerca este proceso electoral, y organismos como la Organización de Estados Americanos han desplegado misiones de observación para verificar la transparencia de los comicios.

Los generales y almirantes en retiro esperan que su llamado tenga eco en todos los sectores de la sociedad colombiana, promoviendo un ambiente de diálogo y respeto mutuo. La historia reciente de Colombia muestra que la polarización extrema puede llevar a conflictos, y por ello es fundamental que todos los actores políticos, sociales e institucionales trabajen juntos para garantizar que las elecciones se realicen de manera pacífica y legítima.

En este sentido, el pronunciamiento del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro representa una voz de autoridad moral y experiencia que invita a la reflexión. La elección presidencial de 2026 será crucial para definir el rumbo del país en los próximos años, y es responsabilidad de todos velar por su integridad. Los colombianos deben acudir a las urnas con la certeza de que su voto será respetado y contará en la construcción de un futuro mejor para la nación





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