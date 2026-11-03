Gentrificación en Medellín: Crisis de vivienda encarece el arriendo en barrios turísticos

La gentrificación y la falta de vivienda en Medellín encarecen los arriendos. Familias son desplazadas por el turismo y la inversión inmobiliaria en el Valle de Aburrá.

Gina Ballén recuerda que ir a la tienda, tomarse una cerveza con un vecino o comprar las verduras costaba lo mismo que en el resto de la ciudad. Vivía en Manila en arriendo en un apartamento de dos pisos de la unidad Villa Carlota, hasta que en 2023 el dueño le pidió terminar el contrato para vender. Le tocó irse junto a su familia de Medellín. Queríamos seguir viviendo en Manila. En la unidad, el promedio de los arriendos era de dos millones seiscientos mil pesos, pero, de un momento a otro, cuando empezamos a buscar, había apartamentos de seis millones de pesos, de seis millones quinientos mil, cuenta.

Desplazamiento de familias por alza de arriendos

Según Gina, la transformación de Manila empezó en 2019, poco antes de la pandemia. Primero llegaron los restaurantes, luego los hostales y con ellos más turistas, y muchas casas tradicionales pasaron a ser viviendas turísticas o sitios nocturnos. Con eso, dice, también subió el costo de vivir en el barrio. La familia pasó de una casa de cinco habitaciones, con patio, estudio y parqueaderos, a una vivienda más pequeña y más lejos de su trabajo. Dejaron el barrio donde habían vivido casi 30 años.

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Buscamos y buscamos y no pudimos encontrar cerca. Entonces nos fuimos a vivir a Sabaneta, cuenta Gina. La familia tuvo que volver a buscar casa y acomodarse a un nuevo espacio. Llegamos a Sabaneta y volvió a pasar lo mismo, nos pidieron el apartamento y nos dieron la opción de terminar el contrato y hacer uno nuevo, pero pagando un incremento que no era el legal, señala.

Debate sobre vivienda turística en el Valle de Aburrá

No fue solo en Manila ni solo la familia de Gina. En septiembre, Medellín registró por tercer mes consecutivo la inflación anual más alta del país: siete por ciento, frente a seis punto tres por ciento nacional, una diferencia de cero punto siete cinco puntos porcentuales. Vivir en la ciudad cuesta además nueve punto cinco por ciento más que en Bogotá sin contar el arriendo y quince punto siete por ciento más al sumarlo.

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El aumento de los precios afecta a nuevos residentes también. Eric Carpio llegó a Medellín en 2025 para estudiar. Vino con su esposa y su hijo, todavía un bebé, y buscaba, según cuenta, una vivienda modesta, cómoda y en una zona segura. Tras recorrer el Valle de Aburrá, se instaló en una unidad residencial de Bello, donde el arriendo era de alrededor de un millón setecientos mil pesos.

Un año después, dice, su salario se le iba completo en arriendo, servicios y alimentación. En febrero se mudó con su familia a Puerto Nare, en el Magdalena Medio, a 110 kilómetros de Medellín. Como tengo un bebé y con la mujer estábamos buscando un sitio tranquilo, me fui cerquita del parque de Bello, donde conseguí una casa en una unidad, cuenta.

Crisis de alquileres y déficit habitacional

Aun así, dice, el gasto mensual de una familia de tres personas, con transporte y otras necesidades incluidos, superaba lo que podía pagar. Una persona que está en Medellín, para vivir bien tiene que ganarse cinco millones al mes. Hay que tener un trabajo muy bueno o tiene que tener dos trabajos, afirma. Cuando terminó los estudios, y como trabaja de forma remota, se mudó a Puerto Nare, donde hoy los arriendos de casas están entre cuatrocientos mil y seiscientos mil pesos.

En Medellín tenía que gastarme ochocientos mil en mercado, aquí me gasto mucho menos. Entonces sí hay diferencia, dice. Dos compañeros suyos tomaron la misma decisión, asegura: prefieren vivir en un pueblo y mejor viajan a su trabajo y se devuelven. Todo está muy caro ahora en Medellín y sus alrededores, pero las razones se cocinaron mucho antes.

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Tras la pandemia estalló la primera crisis de arriendos en Medellín. En 2023, justo cuando le pidieron el apartamento a Gina, comenzaron a proliferar carteles contra la gentrificación, los nómadas digitales y el encarecimiento de los alquileres impulsado por el furor de las plataformas de estancias cortas como Airbnb, que crecieron más de mil por ciento entre 2019 y 2026.

Aunque el auge de las rentas cortas y la llegada masiva de extranjeros explicaban en parte la disparada de los precios y la escasez de vivienda, se trata apenas de una arista de un problema mayúsculo: el déficit histórico de vivienda que padece la ciudad. Ya en 2020, Medellín Cómo Vamos advertía que 27.000 hogares necesitaban una vivienda nueva; este año, según la Alcaldía, 38.206 hogares requieren una casa nueva.

Esta deuda acumulada durante décadas se agravó con una tormenta perfecta de factores críticos: la caída en la construcción y las demoras en entregas debido a los coletazos económicos de la pandemia, la escasez de suelo de expansión, los cambios demográficos con hogares cada vez más unipersonales o pequeños y la llegada creciente de extranjeros atraídos por el turismo, las estancias cortas y la favorabilidad cambiaria del dólar.