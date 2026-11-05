GeoPark anuncia producción en bloque Llanos 86 y defiende hidrocarburos convencionales

GeoPark y Hocol logran éxito en primer pozo del bloque 86. El presidente Felipe Bayón destaca el potencial convencional mientras el Grupo Gilinski consolida su control accionario.

La compañía energética GeoPark confirmó el martes la producción inicial de más de 600 barriles de petróleo diarios desde el primer pozo perforado en el bloque Llanos 86. Este hito opera bajo una alianza estratégica con Hocol, filial de Ecopetrol, y subraya el vigoroso potencial que aún poseen los recursos convencionales dentro del territorio nacional. Felipe Bayón, presidente de la corporación, reveló estos avances durante la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, posicionando esta operación como una señal clara de continuidad en la industria extractiva colombiana.

Detalles técnicos y participación societaria

La perforación del pozo alcanzó una profundidad superior a los 7.010 pies y fue completada en un plazo eficiente de ocho días y medio, cumpliendo con rigurosos estándares de seguridad operativa. Esta obra representa el inicio de la actividad en una área que fue adjudicada originalmente en 2019 y donde GeoPark mantiene una participación accionaria del 50%, compartiendo el restante porcentaje con Hocol. Los datos operativos presentados indican una ejecución técnica precisa, aunque la compañía mantiene cautela con las declaraciones finales de descubrimiento.

Also read GeoPark reporta caída del 19% en ingresos por precios del crudo y costos

En declaraciones oficiales, el directivo resaltó el éxito operativo de la perforación, afirmando que el pozo cumple con las expectativas iniciales. No obstante, se requiere consolidar la información técnica y realizar estudios adicionales antes de catalogar oficialmente la zona como un descubrimiento comercial de hidrocarburos. Este proceso de validación es estándar en la industria para garantizar la viabilidad económica y geológica a largo plazo de los yacimientos explorados.

Estrategia de expansión y soberanía energética

Bayón utilizó esta plataforma internacional para reafirmar la postura de la empresa sobre la necesidad de continuar explorando yacimientos convencionales en Colombia. Su intervención llega en un contexto de intenso debate sobre el futuro energético, donde conviven discusiones sobre recursos no convencionales y posibles iniciativas de gas natural en el mar. La compañía sostiene firmemente que existen reservas significativas por explotar en el sector convencional, contrarrestando narrativas que sugieren un agotamiento inmediato de estas fuentes.

Advertisement

La posición de GeoPark se alinea con advertencias de otros actores sectoriales, como Campetrol, quienes han señalado los riesgos de perder soberanía en gas y petróleo sin un cambio en las políticas públicas. El directivo explicó que la empresa está dispuesta a buscar nuevas áreas si el gobierno habilita oportunidades adicionales en el territorio nacional. Esta flexibilidad operativa busca maximizar la explotación de recursos existentes mientras se mantienen los márgenes de rentabilidad atractivos para los inversionistas.

Contexto corporativo y impacto financiero

La declaración de éxito en Llanos 86 ocurre en medio de una reestructuración corporativa significativa para GeoPark, marcada por la entrada del Grupo Gilinski como controlador con el 56,3% de las acciones. Esta transacción ha llevado a la familia Gilinski a entrar directamente en el negocio petrolero, añadiendo una nueva dimensión a la gobernanza de la empresa. Paralelamente, los estados financieros recientes han mostrado una divergencia entre la producción y los ingresos, con una caída del 19% en las ganancias a pesar del aumento en la producción de petróleo y gas en Colombia y Argentina.

A pesar de la reducción en los ingresos, la operatividad en bloques como el 86 demuestra la capacidad de la compañía para mantener y expandir su base productiva. La ejecución rápida del pozo y la producción inmediata de más de 600 barriles diarios sugieren una eficiencia operativa que podría ayudar a mitigar las presiones financieras. La compañía sigue evaluando la consolidación de estos resultados para proyectar su crecimiento futuro en el mercado energético regional.

Próximos pasos y validación técnica

El siguiente paso crítico para GeoPark implica la finalización de los análisis técnicos pendientes para obtener la designación formal de descubrimiento. Este procedimiento requiere tiempo para asegurar que todas las métricas de reservorio sean verificadas por expertos independientes y reguladores. La transparencia en este proceso es vital para mantener la confianza de los socios minoritarios y los mercados financieros internacionales.

Advertisement

Mientras se completan estos estudios, la empresa continúa monitoreando la producción inicial para ajustar sus estrategias de extracción y comercialización. La alianza con Hocol y Ecopetrol proporciona una red de apoyo técnico y logístico que facilita esta fase de transición. El éxito en Llanos 86 sienta un precedente positivo para futuras inversiones en el bloque, indicando que las inversiones en exploración convencional pueden seguir siendo rentables y estratégicas para el país.