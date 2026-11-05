GeoPark reporta caída del 19% en ingresos por precios del crudo y costos

GeoPark registró US$116,2 millones en el tercer trimestre de 2026, con una caída del Ebitda ajustado del 37% debido al deterioro de los diferenciales del petróleo.

La petrolera GeoPark informó que sus ingresos durante el tercer trimestre de 2026 alcanzaron los US$116,2 millones. Esta cifra representa una reducción significativa del 19% en comparación con los US$143,3 millones registrados en el segundo trimestre del mismo año. La empresa cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo GPRK.

Deterioro de precios y márgenes operativos

El resultado financiero estuvo marcado por un descenso del Ebitda ajustado en un 37%. Este indicador pasó de US$73,1 millones en el periodo anterior a US$45,8 millones entre julio y septiembre. El margen asociado a este indicador se situó en el 39% durante el trimestre analizado.

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La compañía identificó como factores principales el comportamiento de los precios internacionales y los descuentos aplicados a su producción. El precio promedio del Brent fue de US$91,4 por barril, inferior a los US$96,9 del trimestre previo. En Colombia, el descuento del crudo Vasconia aumentó de US$1,43 a US$6,67 por barril. En Argentina, el diferencial Medanito pasó de una prima de US$1,79 a un descuento de US$3,50 por barril.

Como consecuencia directa, los precios realizados combinados de GeoPark disminuyeron de US$67,2 a US$56,2 por barril equivalente de petróleo (boe). Este cálculo incluye el efecto de sus contratos de gestión de riesgo de materias primas, que no lograron compensar totalmente la caída de los mercados spot.

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Crecimiento de producción en Vaca Muerta y estabilidad colombiana

A pesar de la presión sobre los ingresos, la producción física de petróleo y gas de GeoPark mostró un crecimiento del 3% respecto al trimestre anterior. La compañía alcanzó un promedio diario de 27.973 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd). Este aumento fue respaldado por la expansión operativa en Argentina y la estabilidad en sus activos colombianos.

En Colombia, la producción se mantuvo prácticamente estable en 25.865 boepd. Durante el periodo, GeoPark perforó y completó ocho pozos en esta jurisdicción. Por otro lado, la producción en Argentina creció un 50,6%, alcanzando los 2.108 boepd. Este impulso proviene principalmente del desarrollo de sus operaciones en la formación geológica Vaca Muerta.

La empresa fracturó y puso en producción cinco pozos adicionales en Vaca Muerta durante el trimestre. Además, reportó el descubrimiento exploratorio Milano 1X, ubicado en el bloque CPO-5. Las pruebas de producción para este nuevo hallazgo comenzaron en septiembre, marcando un hito en su estrategia de exploración regional.

Aumento de costos y proyección de capital

Los volúmenes de venta experimentaron una disminución del 4% frente al trimestre anterior. La empresa explicó que esta variación se debió principalmente a la ausencia de ventas adicionales de inventarios en oleoductos, las cuales sí se registraron en el segundo trimestre. Este factor logístico influyó directamente en los totales comerciales reportados.

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Los costos de producción aumentaron hasta US$20,7 por barril equivalente de petróleo, frente a los US$17,9 del periodo anterior. GeoPark atribuyó este incremento a mayores gastos de energía eléctrica, más actividades de intervención de pozos y la apreciación de las monedas locales. Aproximadamente el 85% de su base de costos operativos está denominada en pesos colombianos y pesos argentinos.

La utilidad operacional de GeoPark se ubicó en US$11,6 millones, muy por debajo de los US$40,8 millones del trimestre anterior. La utilidad neta fue de US$6,6 millones, comparada con los US$14 millones previos. Este último resultado incluyó un beneficio fiscal de US$12,4 millones por ajustes al impuesto diferido en Argentina.

La petrolera destinó US$72,2 millones a inversiones de capital durante el tercer trimestre. De este monto, US$41,8 millones se dirigieron a proyectos en Colombia y US$30,4 millones a Argentina. Con estas asignaciones, el desembolso de capital de los últimos dos trimestres llegó a US$148,6 millones, impulsado por el avance del programa de inversión en Vaca Muerta.