George Clooney: de actor a activista y filántropo

A sus 65 años, George Clooney prioriza su fundación y su escuela sobre su carrera actoral, aunque sigue aceptando proyectos interesantes. Su compromiso político y social crece, junto con su relación con Francia y su familia.

Aunque George Clooney no ha dejado de lado su carrera como actor, a sus 65 años reconoce que encuentra mayor satisfacción dedicando más tiempo a su fundación y a su escuela.

En una reciente entrevista con Page Six, el actor estadounidense, que celebra su cumpleaños este miércoles, confesó que ahora se enfoca en actividades que considera más gratificantes, como la Clooney Foundation for Justice y la escuela de cine y televisión Roybal. Al no estar obsesionado con su carrera, Clooney tiene más tiempo para dedicarse a las causas que le importan.

Sin embargo, admitió que nunca rechazaría un buen papel: Si encuentras un buen personaje, lo aceptas, aseguró. Entre los proyectos que ya ha aceptado se encuentra Ocean’s 14, la nueva entrega de la saga de ladrones donde repite su papel como Danny Ocean, junto a Julia Roberts, Matt Damon, Brad Pitt y Andy García, y que comenzará a filmarse este año.

También participará en la adaptación cinematográfica de la exitosa serie francesa Dix pour cent (Call my agent en inglés), protagonizada por Camille Cotin, entre otros. Este proyecto es un ejemplo de su creciente relación con Francia, que comenzó cuando se mudó a Provenza con su esposa, Amal, y sus hijos, Alexander y Ella, para escapar de la presión mediática de Hollywood.

Clooney decidió que quería que sus hijos crecieran lejos de los reflectores y, en diciembre de 2025, recibió la ciudadanía francesa, lo que generó críticas del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario afirmó que el hecho de que George y Amal Clooney obtuvieran la nacionalidad francesa era una buena noticia porque son dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos y recordó cómo el actor abandonó a Joe Biden para apoyar a otra candidata demócrata, Kamala Harris.

A esto, Clooney respondió: Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre, en una referencia al lema favorito del presidente, Haz a Estados Unidos grande otra vez. Este no es el único enfrentamiento verbal entre el presidente y la estrella. Pero su compromiso político no se limita a las declaraciones.

A través de su organización Clooney Foundation for Justice, creada junto a su esposa, Amal, abogada de origen libanés, brindan asistencia legal gratuita en defensa de la libertad de expresión y los derechos de las mujeres en más de 40 países. Además, junto a otras celebridades como Eva Longoria y Don Cheadle, abrió una escuela secundaria pública en un área mayoritariamente latina de Los Ángeles, destinada a estudiantes interesados en desarrollar su carrera en el cine.

Considerado por muchos como el último galán clásico de Hollywood, Clooney ha utilizado su fama para convertirse en portavoz de diversas causas: la violencia en Sudán del Sur, los niños migrantes, la lucha contra el racismo, la crisis de los refugiados y la libertad de prensa. Esta faceta de compromiso social y político creció al mismo tiempo que su fama como actor.

Nacido en Kentucky en 1961, Clooney se dio a conocer mundialmente en 1984, después de los 30 años, gracias al personaje de Doug Ross, el pediatra más seductor de la serie ER. Luego vinieron proyectos más grandes, como From Dusk Till Dawn (1996), Batman & Robin (1997) o Peacemaker (1997), junto a su amiga Nicole Kidman. También ha colaborado con Steven Soderbergh (Out of Sight, 1998 o la saga Ocean’s Eleven) y los hermanos Coen (O Brother!

, 2000) y ha incursionado con éxito en el cine político (Syriana, por la que ganó su único Óscar como actor en 2006), o Michael Clayton (2007). Sin olvidar su faceta como director, con la que ha recibido excelentes críticas. Good night, good luck (2005) obtuvo seis nominaciones a los Óscar, y el año pasado la convirtió en obra de teatro en Broadway. Pero el premio llegó como productor de Argo (2012).

The Monuments Men (2014), Money Monster (2016), Catch-22 (2019), Ticket to Paradise (2022) o Jay Kelly (2025) son algunos de sus trabajos más destacados en unos últimos años en los que se ha centrado más en su vida personal que en la profesional





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