La joyería francesa Maison d'OR y el orfebre George Wittels revelan la corona del 75 aniversario de Miss Universo con 3150 diamantes y valor estimado de 5 millones.

La Organización Miss Universo dio a conocer oficialmente la nueva joya que lucirá la próxima soberana internacional durante la celebración de sus 75 años de historia. La pieza, bautizada como El Resplandor del Legado Eterno, fue presentada el pasado lunes en el centro comercial Plaza Las Américas en San Juan, Puerto Rico. Este evento marcó la primera vez que se muestra al público el diseño que reemplazará a la corona anterior, Lumière de l'Infinio, para la edición número 75 del certamen global.

George Wittels diseña tiara histórica con colaboración de Maison d'OR

George Wittels, un orfebre de origen venezolano, se consolida como el primer diseñador latinoamericano en crear la corona oficial para una edición aniversario del concurso de belleza más importante del mundo. Su creación nace de una destacada colaboración con Maison d'OR, una exclusiva casa privada de alta joyería con sede en París. Esta pieza representa el decimocuarto diseño de corona en las siete décadas y media de trayectoria del concurso, marcando un hito en la evolución estética de la organización internacional.

Also read La extraordinaria y lujosa corona que lucirá la nueva Miss Universo: tiene 3.150 diamantes

Detalles técnicos y materiales de la corona de 5 millones de dólares

La estructura de la tiara está elaborada íntegramente en oro blanco de 18 quilates, un metal precioso que otorga durabilidad y un brillo distintivo a la joya. La pieza se encuentra engastada con un total de 3.150 diamantes de talla brillante, cuidadosamente distribuidos a lo lo largo de todo el diseño para maximizar su impacto visual. Aunque la organización no ha revelado el costo exacto de fabricación, expertos en el ámbito de la joyería fina calculan que su valor podría rondar los 5 millones de dólares.

Esta estimación económica es equivalente a la valorización atribuida a la corona de la edición anterior, lo que refuerza el estatus de lujo y exclusividad asociado al título. La ingeniería detrás de la creación requiere una precisión extrema para asegurar que cada una de las gemas permanezca firmemente anclada en la estructura de metal, garantizando que la futura ganadora pueda lucirla con comodidad durante toda la noche de la final.

Advertisement

Simbolismo del pasado, presente y futuro en tres diamantes principales

La composición de la joya incluye detalles conmemorativos únicos, como el número 75 grabado en su parte posterior para marcar la efeméride histórica. Además, el diseño incorpora líneas ascendentes que evocan la evolución de la mujer a lo largo de las décadas. La disposición simbólica se centra en tres diamantes principales estratégicamente ubicados para representar distintas etapas cronológicas del evento.

El diamante situado a la izquierda rinde homenaje al pasado, honrando a las mujeres que abrieron caminos y rompieron barreras durante 75 años. El diamante de la derecha simboliza el presente, celebrando a las líderes actuales que transforman sus comunidades e inspiran a nuevas generaciones. La joya central es la más grande de todas y se sitúa justo debajo de la estrella emblemática de la organización, representando el futuro y las nuevas reinas que continuarán con ese legado global.

Entrega oficial en El Choliseo con Fátima Bosch como coronadora

Ronald Day, CEO de la Organización Miss Universo, declaró durante la presentación que la corona es un tributo a la historia del certamen y, sobre todo, a las mujeres que han llevado el título. Su impacto global y las historias de las nuevas generaciones son el foco central de esta creación artística. La ansiada joya será entregada por primera vez en la noche de este martes, 24 de noviembre, durante la gran final de la edición 75 del concurso.

La gala se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido comúnmente como El Choliseo, ubicado en San Juan. En este escenario, la mexicana Fátima Bosch coronará oficialmente a su sucesora. La final reunirá a candidatas de más de 100 países, quienes competirán por el título que las llevará a lucir esta extraordinaria creación de Wittels y Maison d'OR en su misión como embajadoras internacionales.