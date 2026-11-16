Gérard Depardieu asume condena definitiva por agresiones sexuales en 2021

El actor francés Gérard Depardieu retira su apelación y asume la condena firme de 18 meses por agresiones sexuales. Conoce los detalles del veredicto y la reacción de las víctimas.

El prestigioso actor francés Gérard Depardieu ha anunciado oficialmente su aceptación de la condena firme de 18 meses de prisión, cumplidos exentos, dictada contra él por dos casos de agresiones sexuales. Este reconocimiento legal se produjo este lunes, fecha programada originalmente para el inicio del juicio de apelación en París, un proceso judicial que Depardieu decidió abandonar voluntariamente mediante la retirada de su recurso.

Ratificación de la Culpabilidad Penal

En un comunicado divulgado públicamente el mismo día que debía iniciarse la fase apelativa, Gérard Depardieu reconoció su responsabilidad legal e histórica por los hechos ocurridos. El intérprete de 78 años afirmó que la justicia se ha pronunciado de manera clara y que él ha sido reconocido culpable de las agresiones cometidas durante un rodaje en 2021. El actor subrayó que comprende la decisión judicial y asume plenamente la condena impuesta en mayo de 2025 por el tribunal francés.

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Disculpa Pública y Reacciones de las Víctimas

Depardieu extendió sus excusas más profundas y sinceras a quienes hayan podido sufrir a causa de su conducta, reconociendo que su comportamiento durante los rodajes, caracterizado por la provocación y la procacidad, generó consecuencias dañinas. Las dos víctimas del caso, una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34 años, respondieron de manera divergente a las declaraciones del actor. La decoradora consideró sus disculpas como bienvenidas y expresó su satisfacción, ya que llevaba tiempo esperándolas.

Por el contrario, la asistente de dirección declaró que no encontraba sinceras las palabras del actor, argumentando que si deseaba disculparse de verdad, debería haber asistido al tribunal. Ella señaló que con esta resolución legal se puede afirmar que un monstruo del cine francés ha caído. Los abogados de Depardieu, David-Olivier Kaminski y Delphine Meillet, indicaron que el actor prefirió la vida a diez días más de proceso y que no deseaba revivir un juicio, reconociendo que la pertinencia puede engendrar ofensa.

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Detalles de los Hechos Delictivos

La sentencia firme confirma que el actor agredió sexualmente a la decoradora y a la asistente de dirección durante el rodaje de la película 'Les volets verts' en septiembre de 2021. El tribunal acreditó el testimonio de la decoradora, quien aseguró que Depardieu la atenazó con las piernas, le tocó el trasero y los senos, y proferió expresiones soeces, como la frase sobre un parasol. Los magistrados rechazaron la versión del actor de que solo pretendía sujetarla para no caer.

La segunda víctima, la asistente de dirección, relató cómo el actor introdujo su mano bajo su pantalón mientras la acompañaba a su camerino. Este incidente fue el primero de tres tocamientos que la llevaron a quejarse a sus superiores, resultando en una reprimenda para ella y su posterior apartamiento de sus funciones laborales. El veredicto de primera instancia consideró demostrado el carácter grosero y bocazas del actor, así como su comportamiento excesivo con las mujeres.

Impacto Legal y Situación Judicial Actual

La retirada del recurso por parte de Gérard Depardieu convirtió en definitiva la sentencia de mayo de 2025, la cual no lo condenaba a cumplir prisión física. Los jueces habían señalado anteriormente que la negativa inicial del actor a reconocer los hechos demostraba su falta de comprensión sobre el consentimiento. Con este comunicado, el intérprete parece haber cambiado su actitud hacia este concepto fundamental, aunque mantiene abiertas otras causas por motivos similares.

Actualmente, Gérard Depardieu acumula una veintena de denuncias por comportamientos similares, algunas ya prescritas, pero con casos pendientes de resolución. Destaca especialmente la acusación de la actriz Charlotte Arnould, quien lo denuncia por violación ocurrida en 2018. Esta denuncia específica está en trámite y pendiente de decidir si el actor debe volver a sentarse en el banquillo de los acusados, lo que podría alterar significativamente su situación legal futura.