Germán Bahamón cuenta con el apoyo de 23 gremios para suceder a Natalia Gutiérrez en la presidencia del Consejo Gremial Nacional en enero de 2027.

Germán Bahamón se perfila como el principal candidato para asumir la presidencia del Consejo Gremial Nacional en el año 2027. Este directivo del sector agroindustrial contaría con el respaldo formal de 23 gremios para llegar al cargo. Su eventual llegada a la máxima dirección del organismo marcaría un nuevo paso significativo en su trayectoria como representante del sector empresarial a nivel nacional.

Proceso Electoral y Respaldos Sindicatos

La elección de la Mesa Directiva para el periodo 2027 se realizará el próximo 9 de diciembre. Este evento marcaría un nuevo paso en la historia del organismo, que reúne a las principales asociaciones de la industria, el comercio, la construcción, la infraestructura, el transporte y el agro. Natalia Gutiérrez aclaró que el proceso de elección se llevará a cabo el 9 de diciembre y que, hasta ese momento, no existe una decisión institucional sobre quién ocupará la presidencia y la vicepresidencia durante 2027.

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Carrera Profesional y Experiencia Sectorial

La experiencia de Germán Bahamón incluye periodos clave en Sony Ericsson en México y un liderazgo destacado en la Federación Nacional de Cafeteros. Durante la entrevista con Semana al asumir la dirección de la Federación Nacional de Cafeteros, Bahamón destacó los resultados de su gestión y aseguró que recibió la compañía con 831 millones de pesos. La cifra se transformó en 2,1 billones de pesos al finalizar su mandato, reflejando el impacto financiero de su gestión.

Declaraciones de Natalia Gutiérrez

Natalia Gutiérrez, actual presidenta del Consejo Gremial, hizo una precisión oficial sobre los rumores de sucesión. El organismo reúne a los principales gremios de la industria, el comercio, la construcción, la infraestructura, el transporte y el agro. Ante la información que está circulando sobre la próxima Presidencia del @ConsejoGremial, me permito precisar que la elección de la Mesa Directiva para 2027 se realizará el próximo 9 de diciembre. Hasta entonces, no existe una decisión institucional sobre quién asumirá la Presidencia y Vicepresidencia del Consejo.

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Impacto Inmediato y Próximos Pasos

El resultado de la votación dependerá de la voluntad de los gremios miembros, expresada mediante los mecanismos establecidos en los estatutos del organismo. Una vez concluya la elección, agregó la actual lideresa, la decisión será comunicada oficialmente a través de los canales institucionales previstos para ello. La nueva mesa directiva comenzaría su periodo en enero de 2027, una vez concluya la gestión de Natalia Gutiérrez.

Contexto Histórico y Futuro Institucional

Uno de los periodos más extensos de la carrera de Germán Bahamón fue precisamente en la organización cafetera. Su elección se produjo entre 47 hojas de vida y fue la primera vez que asumió la dirección después de la salida de Roberto Vélez. Desde entonces, Bahamón representa a los productores y lidera la institucionalidad cafetera con un enfoque en la rentabilidad.

En la entrevista con Semana al asumir la dirección de la Federación Nacional de Cafeteros, destacó los resultados de su gestión y aseguró que recibió la compañía con 831 millones de pesos y la entregó, a diciembre del año anterior a la conversación, con 2,1 billones. Según explicó, su interés al asumir la gerencia de la Federación era poner su experiencia corporativa y en comercio exterior al servicio de los productores cafeteros. Su eventual llegada al Consejo Gremial trasladaría esa experiencia de representación sectorial a un espacio que agrupa a organizaciones empresariales de distintas actividades económicas.