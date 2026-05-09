Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia y líder de Cambio Radical, fallece en remojo de salud

Con una impresionante trayectoria política y una lucha desigual contra la violencia del conflicto armado, Germán Vargas Lleras se enfrentaba a complicaciones de salud relacionadas con un tumor que lo mantenía alejado de la vida pública. Un líder natural del partido Cambio Radical que dejó un legado a largo plazo en el país, su vida se inclinó a su lado tras la pérdida de varios dedos de la mano derecha producto de un atentado con libro bomba y otros sucesos violentos en su contra.

Germán Vargas Lleras , exvicepresidente de Colombia y líder natural del partido Cambio Radical , falleció tras complicaciones de salud relacionadas con un tumor que lo mantuvo alejado de la vida pública.

El dirigente, quien en mayo de 2025 fue intervenido quirúrgicamente en Houston, Texas, dejó un legado marcado por su herencia política y su resistencia ante la violencia del conflicto armado. En mayo de 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo acreditó formalmente como víctima en el Caso 10, a raíz de los atentados perpetrados por las Farc-EP contra su persona.

Su ascenso meteórico en la vida pública incluyó roles como concejal de Bojacá, Cundinamarca, concejal y senador del Congreso, y ministro y vicepresidente de la República





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