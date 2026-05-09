Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y figura política con una vida en pena en la política colombiana

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y líder político colombiano, luchó durante años contra las Farc y otros grupos armados, enfrentando amenazas, atentados y problemas de salud. Sin embargo, siguió activo en la política y en el frente de su partido Cambio Radical, demostrando la resiliencia y el carácter fuerte que lo caracteriza.

Su hija Clemencia, hija fruto de su matrimonio con María Beatriz Umaña Sierra, debió salir de Colombia a los seis años rumbo a Madrid, debido a un episodio de terrorismo.

Después, la familia se trasladó a Miami debido a amenazas directas de secuestro. Murió Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y una de las caras más visibles de la política colombiana, a causa de un tumor cerebral y problemas de salud. En las buenas épocas, enfrentó graves accidentes marítimos en Miami y en la isla San Martín, donde una ola lo golpeó y le causó traumas faciales.

A pesar de todo, siguió activo en la política y al frente de su partido, Cambio Radical. Su exesposa Luz María Zapata y su hermano Enrique Vargas Lleras fueron pilares fundamentales en su trayectoria. Su hija Clemencia, bailarina profesional de hip hop y administradora de empresas, siempre estuvo cercana a la vida pública de su padre. Aunque estuvo atravesado por la violencia y los problemas de salud, демонстриó la resiliencia que lo caracterizó





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Germán Vargas Lleras Exvicepresidente Lider Político Marcha A Madrid Asilo En Miami Adiós A Sus Últimas Fotos Inhabituales Junto A Por Keepsakes Fatales Ataques Terroristas Sobrevivió Varios Ataques Y Se Perdió Varios D Continuyó En La Política Y Se Encontraba En La Tratamientos Médicos Cirugías Cerebrales Y Accidente Marítimo Exesposa Luz María Zapata Politóloga Y Hermano Enrique Vargas Lleras Abogada Y Dirigente Político Eran Pilares Esenciales Para Su Trayectoria Su Hija Clemencia Bailarina Profesional De Hip Hop Y Administradora Llegó A Estar Cerca De La Vida Pública De Su Padre

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