Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, falleció en el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, en Bogotá

Germán Vargas Lleras, el nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y líder de Cambio Radical, falleció en el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, en Bogotá, tras varios meses de tratamientos médicos. Su última aparición pública fue en un video el 4 de marzo, en el que impulsaba la votación a la bancada de Cambio Radical.

Germán Vargas Lleras , el nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y líder de Cambio Radical , falleció en el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, en Bogotá, tras varios meses de tratamientos médicos.

Su última aparición pública fue en un video el 4 de marzo, en el que impulsaba la votación a la bancada de Cambio Radical. Durante su vida política, ocupó cargos como vicepresidente, ministro del Interior y presidente del Senado. En 2010 y 2018, buscó la presidencia, pero su estado de salud lo impidió. Su proyecto de 100.000 viviendas gratuitas fue una de las insignias de su gestión en la cartera de Vivienda





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