Germán Vargas Lleras: nuevos testimonios y críticas de líderes políticos en el funeral de uno de los más influyentes líderes de la política colombiana de las últimas décadas.

Entre coronas blancas y estrictos controles de ingreso, hoy se celebra el segundo día del funeral del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. El partido Cambio Radical respalda las honras fúnebres hasta las seis de la tarde. La cámara ardiente estará abierta toda la tarde mientras centenares de personas se acercan al Palacio de San Carlos para despedirse de uno de los dirigentes más influyentes y controvertidos de la política colombiana.

Entre coronas blancas , estrictos controles de ingreso y saludos de dirigentes políticos, transcurre el segundo día del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, cuya muerte sigue generando reacciones en distintos sectores del país.

A las 11:30 de la mañana fue habilitado nuevamente el acceso al público para las honras fúnebres, que se extenderán hasta las seis de la tarde. Decenas de ciudadanos, funcionarios, exministros, empresarios y líderes políticos han llegado al Palacio de San Carlos para despedir a uno de los líderes del partido Cambio Radical. Durante la jornada, han seguido llegando personalidades del escenario nacional.

Hacia las 3:00 de la tarde llegó el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien destacó la capacidad de gestión de Vargas Lleras. También llegó la candidata presidencial Paloma Valencia, quien lo describió como ‘un grande de la política’. El exministro Juan Fernando Cristo y el alcalde de Barranquilla, Alex Char, también expresaron sus condolencias en torno a la pérdida del exvicepresidente





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