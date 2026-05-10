Germán Vargas Lleras, político colombiano, falleció después de una carrera pública de más de 30 años

Germán Vargas Lleras, político colombiano, falleció el 8 de mayo de 2026 después de una carrera pública de más de 30 años en Colombia. Durante su mandato, ocupó cargos como concejal de Bogotá, senador, ministro del Interior, ministro de Vivienda y vicepresidente de la República. También fue líder del partido Cambio Radical y participó en dos campañas presidenciales.

Germán Vargas Lleras , político colombiano , falleció el 8 de mayo de 2026 después de una carrera pública de más de 30 años. Durante su mandato, ocupó cargos como concejal de Bogotá, senador, ministro del Interior, ministro de Vivienda y vicepresidente de la República.

También fue líder del partido Cambio Radical y participó en dos campañas presidenciales. Nacido en Bogotá en 1962, Vargas Lleras era hijo de Germán Vargas Espinosa y Clemencia Lleras De la Fuente. Fue nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y padre de Clemencia Vargas Umaña. Estudió derecho en la Universidad del Rosario y realizó estudios de posgrado en Gobierno y Administración Pública en el Instituto Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid





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