Germán Vargas Lleras: Un gran servidor público y legado en infraestructura, vivienda y justicia

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras fue honrado con honras fúnebres este sábado en Colombia, reuniendo a diferentes dirigentes y figuras de la política. Durante el homenaje, el expresidente Ernesto Samper recordó su papel durante su vida política y resaltó algunas de las obras y proyectos impulsados por el exvicepresidente. Además, el senador Carlos Fernando Motoa, integrante del partido Cambio Radical, recordó el trabajo realizado junto al exvicepresidente en distintos proyectos enfocados en infraestructura y vivienda.

Las honras fúnebres del exvicepresidente Germán Vargas Lleras reunieron este sábado a diferentes dirigentes y figuras de la política colombiana, quienes destacaron su trayectoria en el servicio público y el impacto de su gestión en áreas como infraestructura, vivienda y justicia .

Uno de los asistentes al homenaje fue el expresidente Ernesto Samper, quien recordó el papel que desempeñó Vargas Lleras durante su vida política y resaltó algunas de las obras y proyectos impulsados por el exvicepresidente.

"Germán era ante todo un gran servidor público, la gente lo ve como político y parlamentario, pero, el que quiera saber quien era German Vargas, que mire las autopista 4g y las 5g, que mire las casas de Vivienda de Interés Social y inauguró, las leyes sobre justicias que sacó, la ley de víctimas", indicó el expresidente Ernesto Samper





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