Germán Vargas Lleras, una de las figuras más influyentes en Colombia

Germán Vargas Lleras, un dirigente político de Colombia, conocido por su vida dedicada a la política y su dedicación a los ideales del Nuevo Liberalismo, falleció este viernes 8 de mayo a los 62 años de edad. Su muerte ha generado una ola de homenajes y remembranzas en diferentes sectores políticos, sociales y económicos.

El exvicepresidente comenzó su carrera política a los 19 años como concejal de Bojacá y llegó al Senado en 1994. Colombia lamentó la muerte del líder político Germán Vargas Lleras , quien perdió la vida este viernes 8 de mayo tras luchar durante casi una década contra un meningioma benigno y demás condiciones de salud que marcaron su vida pública y privada.

Sin embargo, su vida es motivo de recordación desde diferentes sectores políticos, quienes hoy lo ven como una de las figuras más influyentes de las últimas décadas en el país al consagrar la mayor parte de su vida dentro de la gesta política





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