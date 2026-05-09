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German Vargas Lleras: Candidatura a la Presidencia y críticas a Gustavo Petro

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German Vargas Lleras: Candidatura a la Presidencia y críticas a Gustavo Petro
German Vargas LlerasEL COLOMBIANOGustavo Petro
📆5/9/2026 7:37 AM
📰elcolombiano
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La entrevista realizada a Germán Vargas Lleras por EL COLOMBIANO durante el año 2024 hace referencia a su eventual aspiración presidencial y a las críticas expuestas contra el Gobierno de Gustavo Petro, incluyendo las investigaciones contra César Lorduy, del Partido de la U y las elecciones del 2026.

Tras conocer la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras durante la noche del viernes 8 de mayo de 2026, reviva la entrevista que le realizó la directora de EL COLOMBIANO , Luz María Sierra, al político colombiano en el año 2024, en donde habló de diferentes temas como su eventual aspiración presidencial, el panorama del país en tiempos de Gustavo Petro y hasta de las investigaciones contra el magistrado César Lorduy , de Cambio Radical .

Estos son los temas tratados en la entrevista: EL COLOMBIANO, Gustavo Petro, César Lorduy, Cambio Radical, Candidatura a la Presidencia, Acuerdo entre la oposición y el gobierno, Elecciones, Coscorrón, Reconstrucción de la Seguridad, Crisis institucional, Corte Constitucional, Elección del Procurador, Policía y orden público, Red Social, Forzado Feminicidio, Elección del Senado

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