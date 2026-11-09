Gestor de Hospital de Nazareth tras auditoría firma contrato en Maicao

Calmides González Prieto, cuya gestión en Nazareth fue criticada por fallas administrativas, obtuvo un contrato en Maicao. Detalles del acuerdo y contexto.

La trayectoria profesional de Calmides González Prieto continúa vinculada al sector salud en La Guajira, a pesar de las severas observaciones encontradas durante la auditoría que supervisión a la institución que él dirigió. El exgerente del Hospital de Nazareth celebró un contrato para prestar servicios profesionales en salud con el Hospital San José de Maicao en el año 2024.

Resultados de la Auditoría a la Gestión Sanitaria

La Superintendencia de Salud reveló hallazgos que evidencian un desorden administrativo y descuidos básicos en el Hospital de Nazareth durante la gestión de González Prieto. El proceso de revisión, divulgado por Blu Radio en marzo de 2025, indicó que existían hojas de vida incompletas sin los soportes necesarios para acreditar los requisitos profesionales. Incluso se detectaron profesionales no inscritos en el Registro Único de Talento Humano.

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Además, el hospital careció de la capacidad para garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos debido a discrepancias entre el inventario registrado y los hallazgos físicos. No se controlaban las fechas de expiración de los medicamentos y faltaban libros contables que respaldaran la información financiera almacenada en documentos de Excel entre el 31 de diciembre de 2023 y septiembre de 2024.

Continuidad de Problemas en la Administración Sanitaria

Las irregularidades administrativas identificadas por la entidad de control persistieron bajo la gerencia de Galo Rafael Celedón de León, quien ocupó el cargo entre abril de 2024 y agosto de 2025. Estas condiciones impidieron que los habitantes de Uribia accedieran a servicios de salud dignos, lo que motivó la intervención del hospital ordenada por el presidente Gustavo Petro en noviembre de 2024 por falta de pago a personal y gestión deficiente.

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Detalles del Nuevo Contrato Profesional en Maicao

Documentos confirmados muestran que Calmides González firmó el contrato 1797 de 2024 con la Empresa Social del Estado Hospital San José de Maicao. Este acuerdo, con un valor de $14 millones, estableció un plazo de ejecución de dos meses, comprendidos entre el 13 de agosto y el 12 de octubre de 2024, para apoyar a los equipos básicos de salud en Maicao, Uribia y Manaure.

El contrato formaba parte de un convenio interadministrativo entre el centro asistencial, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Caja de Compensación Familiar de La Guajira. El ICBF aportó una suma inicial de $5.748 millones y Comfaguajira aportó $15.132 millones, destinados a seis meses de ejecución del Modelo Integrado de Atención y Prevención de la Desnutrición en el departamento.

Polémicas Recientes en los Hospitales de La Guajira

Los hospitales de Maicao y Nazareth han sido centro de controversia este año. El Hospital San José de Maicao recibió dos lanchas ambulancias del Ministerio de Salud, a pesar de no contar con ríos cercanos y estar ubicado a 80 kilómetros del mar. Por su parte, el Hospital de Nazareth enfrentó escándalos por personal de equipos básicos de salud haciendo campaña política al excandidato Iván Cepeda.

La complejidad del perfil de Calmides González se acentúa con comunicaciones de abril de 2026, donde el agente interventor del Hospital de Nazareth, Larry Laza Barrios, reveló un vínculo laboral adicional. En dicha fecha, González mantenía un contrato como médico general en la zona de urgencias de la misma institución que anteriormente gerenció, evidenciando una presencia laboral continua en el sistema de salud regional.