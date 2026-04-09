Gi Group Holding Nombra a Catalina Landínez Herrera como Gerente de País en Colombia: Foco en Productividad y Talento

Gi Group Holding fortalece su presencia en Colombia con el nombramiento de Catalina Landínez Herrera como Gerente de País, buscando mejorar la productividad, reducir las brechas de empleo y ofrecer soluciones innovadoras en recursos humanos.

Elevar la Productividad : Catalina Landínez H., con el objetivo de consolidar una operación más robusta y preparada para afrontar los desafíos estructurales del empleo. Jueves, 9 de Abril de 2026. En un panorama caracterizado por retos significativos en el mercado laboral colombiano, Gi Group Holding ha oficializado el nombramiento de Catalina Landínez Herrera como gerente de país para Colombia. Esta decisión estratégica se produce en un momento crucial para la nación.

Colombia sigue lidiando con persistentes tensiones en su mercado laboral, evidenciadas por tasas de informalidad que rondan el 55% en diversas regiones, significativas brechas de talento especializado y un crecimiento limitado de la productividad laboral en comparación con otras economías de la región. A estos desafíos se suma la creciente presión sobre las empresas para que se adapten a modelos de trabajo más flexibles, digitalizados y enfocados en resultados concretos. En este contexto, el talento humano se ha erigido como un factor crítico para la competitividad empresarial.\La llegada de Landínez responde directamente a esta realidad. Con más de dos décadas de experiencia en el ámbito de los recursos humanos, ha liderado operaciones en áreas estratégicas como Staffing (suministro de personal temporal) y Permanent Placement (colocación permanente), enfocándose en la eficiencia operativa, el crecimiento sostenible y la alineación estratégica entre el talento y los resultados de negocio. Su designación busca fortalecer la capacidad de Gi Group Holding para capitalizar las oportunidades emergentes en un mercado donde las organizaciones demandan soluciones más sofisticadas y personalizadas en la gestión del talento humano, especialmente en sectores que experimentan escasez de talento calificado. Desde su nueva posición, Landínez tendrá como prioridad acelerar el posicionamiento de la compañía en Colombia, implementando una estrategia integral centrada en tres pilares fundamentales: el incremento de la productividad empresarial, a través de una asignación más eficiente del talento; la reducción de las brechas de empleabilidad, facilitando la conexión efectiva entre la oferta y la demanda laboral; y el desarrollo de soluciones integrales y adaptadas a la constante transformación del mundo laboral.\Catalina Landínez Herrera, al asumir su nuevo cargo, enfatizó la importancia de abordar los desafíos del empleo no solo en términos de cantidad, sino también de calidad y sostenibilidad. “El reto no es solamente generar empleo, sino hacerlo con calidad, sostenibilidad y alineación con las necesidades productivas del país”, declaró Landínez. Este movimiento estratégico también refleja una profunda comprensión del mercado laboral colombiano en el contexto actual, donde las empresas buscan optimizar continuamente su gestión del talento humano para alcanzar sus objetivos de negocio. La designación de Landínez y su enfoque estratégico marcan un paso significativo para Gi Group Holding en su compromiso de ofrecer soluciones de recursos humanos de vanguardia, contribuyendo así al desarrollo económico y social de Colombia. La experiencia y liderazgo de Landínez prometen impulsar la innovación y la eficiencia en las operaciones de la compañía, adaptándose a las necesidades cambiantes del mercado laboral y promoviendo un futuro del trabajo más productivo y equitativo





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Recursos Humanos Mercado Laboral Productividad Empleo Gi Group Holding

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tras un primer revés, el caso de Catalina Giraldo tendrá una segunda oportunidad en la Corte ConstitucionalLa Corte podría revisar una tutela clave de Giraldo, en medio del vacío legal que impide aplicar el derecho a morir dignamente en Colombia.

Read more »

De las cámaras de ‘Día a Día’ a Telemundo: El salto internacional de Emilia, la hija de Catalina GómezLa joven demuestra que su talento va mucho más allá de las cámaras y los sets de grabación que frecuenta su madre.

Read more »

Investigación en Caracol sigue: Catalina Botero detalla cómo funcionará la comisiónCatalina Botero lidera comisión independiente que investigará denuncias del escándalo Caracol y busca transformar la cultura del canal.

Read more »

“La aviación enfrenta su prueba más dura: costos disparados, políticas débiles y una oportunidad histórica”: Latam GroupLa industria aérea enfrenta una de sus mayores presiones en años, pero el verdadero desafío no está solo en el alza del combustible, sino en las tareas que América Latina sigue postergando, en materia de políticas públicas inconsistentes, infraestructura subutilizada y una falta de visión estratégica que limita su potencial.

Read more »

American Airlines prevé ofrecer vuelos entre EE. UU. y Venezuela a partir del 30 de abril“Envoy, una subsidiaria de American Airlines Group, operará el servicio”, se lee en el comunicado.

Read more »

Emilia, hija de Catalina Gómez, debutó en televisión junto a reconocida cadena internacionalEl nombre de Catalina Gómez vuelve a sonar, pero esta vez por el talento de su hija.

Read more »