Gianinna Maradona denuncia un plan para acabar con la vida de su padre por intereses económicos

La hija de Diego Armando Maradona acusa a su exabogado, Matías Morla, y a su equipo legal de orquestar un plan para provocar la muerte del astro argentino, motivado por el control de sus marcas comerciales. Revela detalles impactantes sobre los últimos días de su padre y su lucha por proteger su salud.

Gianinna Maradona , hija del legendario Diego Armando Maradona , ha realizado acusaciones contundentes sobre un presunto plan orquestado para provocar la muerte de su padre. Según sus declaraciones, este plan estaría motivado por intereses económicos vinculados a su equipo legal, quienes, a su juicio, ejercían control sobre los profesionales de la salud actualmente acusados en el juicio por la muerte del ídolo argentino.

Gianinna expresó su incredulidad ante la posibilidad de que existiera una intención premeditada detrás de la muerte de su padre, afirmando que no comprende las razones que podrían haber llevado a tal desenlace. Estas declaraciones se produjeron en el marco de una videoconferencia con diversos medios de comunicación, incluyendo EFE, coincidiendo con el desarrollo del juicio que busca esclarecer las responsabilidades en torno al fallecimiento de Maradona, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

Si bien Gianinna reconoce la responsabilidad de los siete acusados en el deceso del astro, enfatiza el papel central de Matías Morla, abogado y apoderado de Maradona, a quien describe como el verdadero 'titiritero' de la situación. Según sus palabras, Morla tenía como objetivo principal eliminar a su padre, impulsado por una ambición económica centrada en el control y la explotación de las marcas comerciales del exfutbolista.

Gianinna denuncia que la salud de Maradona era secundaria para aquellos que buscaban beneficios económicos, y cita como ejemplo la exposición del astro a situaciones perjudiciales para su bienestar, como una aparición pública poco antes de su muerte en la que vestía una chaqueta de la petrolera YPF, resultado de un acuerdo contractual. Relata un episodio conmovedor en el que, al visitar a su padre en su 60 cumpleaños, lo encontró en un estado de debilidad e inestabilidad, ofreciéndole acompañarla.

Maradona, según su testimonio, asintió con la cabeza, pero Gianinna fue impedida de llevárselo por la intervención de la policía, actuando bajo las instrucciones de Morla. Paralelamente al juicio por negligencia médica, la justicia argentina ha decidido llevar a juicio a Matías Morla por presunta defraudación a los herederos de Maradona en la gestión de sus marcas comerciales.

Morla, junto con varios colaboradores, una escribana y dos hermanas del exfutbolista, son acusados de haber defraudado los intereses de los herederos legítimos de Maradona a través de una sociedad que administraba 246 marcas comerciales valuadas en aproximadamente 100 millones de dólares. Tras la muerte de Maradona, se solicitó a los dueños de la sociedad que transfirieran la totalidad de las marcas a sus hijos, una solicitud que Morla rechazó inicialmente antes de ceder la totalidad de las acciones a dos de sus hermanas.

Gianinna, como querellante en ambas causas, fue la primera de las hijas de Maradona en declarar en el nuevo juicio por su muerte, que se inició el 14 de abril tras la anulación del primer juicio en mayo de 2025 debido a la participación encubierta de una de las juezas en un documental sobre el proceso. En su declaración, Gianinna acusó a los profesionales imputados de manipulación y, visiblemente afectada, describió el profundo impacto que la muerte de su padre tuvo en su vida, revelando que incluso consideró el suicidio y necesitó ayuda psiquiátrica para superar el dolor.

En la conferencia de prensa, Gianinna expresó el sufrimiento que le causa revivir los detalles del deterioro y la muerte de su padre durante el juicio, y reconoció que, a pesar de buscar justicia, la pérdida es irreparable. Subrayó la tristeza de tener que enfrentarse a las personas que considera responsables de la muerte de su padre y compartió su deseo de no haberlas conocido nunca.

El segundo juicio ha tomado un nuevo rumbo con la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, quien ha apuntado ahora contra las hijas de Maradona, lo que ha fortalecido la determinación de Gianinna de revelar toda la verdad





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