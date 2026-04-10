Gianpiero Lambiase deja Red Bull y ficha por McLaren: Un cambio de rumbo en la Fórmula 1

El ingeniero de carrera de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, dejará Red Bull al final de 2027 para unirse a McLaren, marcando un cambio significativo en el panorama de la Fórmula 1. La partida de Lambiase se suma a una serie de salidas clave en Red Bull y representa un refuerzo importante para McLaren en su lucha por el campeonato.

El ingeniero italiano Gianpiero Lambiase , figura clave en el éxito de Max Verstappen en la Fórmula 1 , dejará su puesto en Red Bull al finalizar la temporada 2027. La escudería austríaca, a través de un comunicado emitido este jueves, confirmó la salida del ingeniero de carrera de 45 años.

Lambiase, quien se incorporó a Red Bull en 2015, ha sido una pieza fundamental en el equipo, desempeñando un papel crucial como ingeniero de carrera y director de competición, especialmente como interlocutor de Verstappen por radio durante los fines de semana de carrera. La noticia representa un duro golpe para el equipo, dada la importancia de Lambiase en la consecución de los cuatro títulos mundiales conquistados por Verstappen en 2021, 2022, 2023 y 2024. Su partida se suma a una serie de salidas significativas que han afectado a Red Bull en los últimos meses, incluyendo figuras como Helmut Marko, Adrian Newey, Jonathan Wheatley y Christian Horner, este último reemplazado por Laurent Mekies. La salida de Lambiase se produce en un momento crucial para Red Bull, que se encuentra en un proceso de reestructuración interna y afronta desafíos significativos tanto en el presente como en el futuro de la Fórmula 1. \McLaren, por su parte, reaccionó rápidamente al anuncio de la salida de Lambiase, confirmando su llegada al equipo a más tardar en 2028. El ingeniero italiano asumirá el cargo de director de operaciones de carrera, reportando directamente al director del equipo, Andrea Stella. Esta adquisición representa un refuerzo estratégico para McLaren, que busca consolidar su posición en la cima de la Fórmula 1. La experiencia y conocimientos de Lambiase, especialmente en la gestión de carrera y en su relación con el piloto, son altamente valorados y se espera que aporten una valiosa contribución al equipo. El fichaje de Lambiase subraya la ambición de McLaren de competir al más alto nivel y de desafiar a sus principales rivales en la lucha por el campeonato mundial. La llegada de Lambiase a McLaren coincide con un periodo de transición en la Fórmula 1, marcado por cambios técnicos importantes y una creciente competencia entre las escuderías. \El impacto de la salida de Lambiase en Red Bull y su llegada a McLaren se siente en un contexto de evolución constante en la Fórmula 1. Red Bull, después de tres Grandes Premios en la temporada actual, se encuentra en la sexta posición en la clasificación de constructores, por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren, Haas y Alpine. Verstappen, a pesar de su reciente dominio, ocupa la novena posición en el campeonato de pilotos, mientras que Isack Hadjar, recién llegado de Racing Bulls, se sitúa en el puesto duodécimo. La escudería se enfrenta a desafíos importantes, especialmente con la introducción de la nueva normativa técnica para la temporada 2026, que modificará significativamente los monoplazas y los motores. La transición a motores con un 50% de componentes térmicos y un 50% eléctricos obligará a los equipos a adaptarse y a optimizar sus estrategias. Esta situación genera incertidumbre, pero también ofrece oportunidades para que otros equipos como McLaren aprovechen esta nueva etapa. La salida de figuras clave como Lambiase podría afectar el desempeño de Red Bull en el corto y mediano plazo, pero es innegable que Lambiase dejó una huella importante en el equipo y en la carrera de Verstappen, quien deberá adaptarse a la pérdida de una figura tan importante en su entorno profesional





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