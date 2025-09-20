Gilberto Santa Rosa cancela conciertos en Colombia por problemas con visas

El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa se ve forzado a cancelar dos presentaciones en Colombia debido a la denegación de las visas de trabajo para él y su equipo. La empresa GSR Management LLC responsabiliza a la compañía intermediaria por la fallida gestión de los trámites.

El reconocido cantante Gilberto Santa Rosa se vio obligado a cancelar dos presentaciones en Colombia este fin de semana, generando sorpresa y decepción entre sus seguidores. Los conciertos, programados para el viernes 19 de septiembre en Mompox y el sábado en Cartagena , no pudieron llevarse a cabo debido a la denegación de las visas de trabajo tanto para el artista como para su equipo.

La noticia ha generado un debate sobre los procedimientos migratorios y la responsabilidad de las empresas intermediarias en la obtención de estos documentos, poniendo en relieve la importancia de una correcta gestión en estos trámites.\La situación, detallada por la propia empresa que representa a Gilberto Santa Rosa, GSR Management LLC, apunta a una negligencia por parte de la compañía nacional contratada para gestionar las visas. Esta empresa, encargada de tramitar los documentos necesarios, aparentemente no cumplió con los requisitos necesarios, lo que resultó en la denegación de las visas de tipo M (Migrante). Según la Cancillería de Colombia, los ciudadanos puertorriqueños, al ser ciudadanos de un territorio de Estados Unidos, deben solicitar este tipo de visa si cuentan con un contrato laboral con una empresa colombiana. La solicitud requiere, entre otros documentos, la presentación de títulos profesionales apostillados y certificaciones de experiencia laboral, además de demostrar ingresos mínimos en los últimos meses por parte de la empresa que contrata al artista. La cancelación de los conciertos afectó a 28 personas que conforman el equipo de Santa Rosa, quienes también se vieron imposibilitados de ingresar al país. La empresa GSR Management LLC emitió un comunicado lamentando la situación y agradeciendo el apoyo brindado por las autoridades colombianas, incluyendo el gobernador de Bolívar y las empresas organizadoras de los eventos. Expresaron su esperanza de que el artista pueda regresar pronto a Colombia para deleitar a sus fans con su música.\El impacto de esta cancelación se suma a la tristeza de los seguidores que esperaban ansiosamente disfrutar de la música de Santa Rosa. La última presentación del artista en Colombia tuvo lugar el 24 de febrero de 2024 en Bogotá, en el Movistar Arena, donde ofreció su 'Auténtico Tour'. Este evento fue un éxito rotundo y generó una gran expectativa por sus presentaciones futuras. La cancelación de los conciertos en Mompox y Cartagena representa una pérdida no solo para los fans, sino también para las ciudades que se preparaban para recibir al artista y a su equipo, generando un impacto económico en la industria del entretenimiento local. La situación subraya la necesidad de una cuidadosa planificación y una gestión eficiente de los trámites migratorios para garantizar que los eventos culturales puedan llevarse a cabo sin contratiempos y que los artistas puedan cumplir con sus compromisos con el público





