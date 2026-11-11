Gilinski vs GEA: Análisis de cinco años en Grupo Nutresa

Cinco años después de la OPA, Grupo Gilinski transformó la propiedad de Nutresa. El margen Ebitda mejoró significativamente bajo IHC, aunque persisten tensiones con el GEA.

La disputa corporativa entre el Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) ha reconfigurado fundamentalmente la estructura de propiedad de tres de las empresas más emblemáticas de Colombia durante los últimos cinco años. Lo que comenzó como una maniobra para adquirir acciones de Grupo Nutresa se consolidó como uno de los cambios de control empresarial más trascendentales en la historia financiera del país.

Evolución financiera bajo nueva administración

Los datos financieros recientes revelan un cambio sustancial en la rentabilidad operativa de Grupo Nutresa desde que el conglomerado liderado por Carlos Gilinski asumió posiciones clave. Según Luis Carlos Ochoa, presidente de la banca de inversión Valoriza Group, el margen Ebitda de la compañía alimentaria experimentó un incremento notable tras la entrada de los nuevos accionistas respaldados por International Holding Company (IHC).

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Antes de las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA), el margen Ebitda de Grupo Nutresa se situaba alrededor del 12%. Actualmente, este indicador alcanza aproximadamente el 19%, lo que representa una mejora de 700 puntos básicos en solo cinco años. Esta cifra refleja una mayor proporción de recursos disponibles tras cubrir costos operativos, evidenciando una optimización significativa en la gestión de gastos.

Origen de la ofensiva empresarial

La transformación del panorama accionario tuvo su punto de partida oficial el 10 de noviembre de 2021, cuando se activaron las primeras OPA promovidas por el Grupo Gilinski. En junio de 2021, antes de esta fecha crítica, Sura poseía el 35,19% de Grupo Nutresa y Argos mantenía el 9,86%, formando parte de un entramado de participaciones cruzadas que aseguraba la influencia del GEA.

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Esta estrategia fue posible gracias al respaldo financiero del conglomerado de Emiratos Árabes Unidos, International Holding Company (IHC). La capacidad de inversión de IHC permitió dimensionar el alcance de la ofensiva, generando preocupación entre los directivos del GEA sobre la posibilidad de que la operación se extendiera a otras empresas del grupo antioqueño.

Tensiones con accionistas históricos

A pesar de los indicadores positivos, la transición ha generado inconformidades entre algunos accionistas y trabajadores respecto a la metodología empleada para el cambio de control. Los antiguos socios institucionales, incluyendo fondos de pensiones como Porvenir, Protección, Skandia y Colfodos, vieron reducida su participación relativa frente a la entrada masiva de capital extranjero.

IHC reporta actualmente una participación del 15,02% en Grupo Nutresa, identificando a la empresa colombiana como una de sus principales asociadas. Esta posición contrasta con la composición inicial donde inversionistas locales dominaban la estructura de propiedad, marcando un quiebre en la tradición empresarial paisa.

Cotización bursátil y valoración

Mientras la rentabilidad operativa mejora, el mercado bursátil ha reflejado estos cambios en el precio de las acciones de Grupo Nutresa. Hace cinco años, cada acción se negociaba a $21.740, mientras que hoy cotiza a $320.000. Este salto valorativo indica que los inversores reconocen el nuevo perfil de eficiencia de la compañía.

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No obstante, expertos señalan que existen distorsiones al evaluar la relación precio-utilidad (P/E) de la empresa. La cotización actual depende no solo de los resultados operativos, sino también de las condiciones particulares del mercado bursátil, requiriendo un análisis detallado para entender el verdadero valor de la transformación corporativa iniciada en 2021.