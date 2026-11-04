Gimnastas antioqueños buscan fondos para Sudamericano en Bolivia

Cinco jóvenes deportistas de Antioquia necesitan $8 millones cada uno para viajar a Bolivia. La Federación no cubre sus gastos completos, obligándolos a buscar apoyo público.

Cinco destacados gimnastas preinfantiles del departamento de Antioquia continúan su esfuerzo por reunir los recursos económicos necesarios para representar a Colombia en el Campeonato Suramericano de Gimnasia programado para noviembre en Bolivia. Los atletas Isaac David Herrera Cardona, Bryant Alexander Soto Marín, Maximiliano Botero Muñoz, Thiago Andrew Ramírez Obando y Juan José Patiño Cárdenas se encuentran actualmente en una campaña activa de recaudación de fondos tras recibir una invitación especial del Instituto Departamental de Deportes (DIM).

Homenaje oficial del DIM en Estadio Atanasio Girardot

El Instituto Departamental de Deportes (DIM) organizó un acto de reconocimiento en el estadio Atanasio Girardot para honrar la trayectoria y los logros recientes de estos cinco jóvenes deportistas. Durante este evento, los asistentes al estadio ovacionaron a los campeones nacionales mientras escuchaban detalladamente las circunstancias que enfrentan para poder completar su viaje internacional. Esta presentación pública sirvió como un mecanismo directo para visibilizar la necesidad financiera que impide su participación inmediata en el torneo continental.

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Restricciones presupuestales de la Federación Colombiana

A pesar de contar con el aval técnico de la Federación Colombiana de Gimnasia, los atletas no califican para el financiamiento completo debido a su categoría etaria. Adriana Arbeláez, madre de un gimnasta de otra división que colabora en la gestión solidaria, explicó que la entidad rectora prioriza exclusivamente al grupo mayor destinado a buscar clasificación olímpica. Como resultado, la única ayuda económica asignada corresponde al campeón nacional individual, dejando a los otros cuatro atletas responsables de cubrir sus propios costos mediante iniciativas privadas.

Necesidad urgente de ocho millones de pesos por atleta

Cada uno de los cinco jóvenes competidores requiere la suma exacta de $8 millones de pesos colombianos para solventar los gastos de transporte, alojamiento y inscripción en Bolivia. El campeonato suramericano está fijado para desarrollarse entre el 25 y el 30 de noviembre, lo que establece una fecha límite estricta para la finalización de la recaudación. Hasta el momento, los atletas han organizado rifas y ventas de artículos durante los fines de semana en las inmediaciones del coliseo Jorge Hugo Giraldo, donde realizan sus sesiones diarias de preparación física.

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Excelencia técnica obtenida en el Nacional de Ibagué

Estos cinco jóvenes demostraron su superioridad técnica al ocupar los primeros cinco lugares de la clasificación general individual en el Campeonato Nacional de Gimnasia celebrado el mes anterior en la ciudad de Ibagué. Superaron a un total de 24 competidores procedentes de diversas regiones del país, consolidando así su estatus como los mejores talentos preinfantiles de la nación bajo la tutela del entrenador Christian Henao. Su rendimiento excepcional contrasta directamente con la falta de respaldo institucional que reciben respecto a sus compañeros de categorías superiores.

Dedicación extrema y referentes internacionales

La rutina de entrenamiento de estos chicos es intensiva, dedicando entre cinco y siete horas diarias a sus prácticas desde lunes hasta sábado, frecuentemente realizando doble jornada. Buscan emular a figuras como el medallista olímpico Ángel Barajas, su compañero Camilo Vera y Thomás Mejía, quien obtuvo medalla en los Juegos Suramericanos de Argentina. Para facilitar las donaciones directas, se ha habilitado el número de WhatsApp 320 651 8701, además de ofrecer canales de información a través de la Liga Antioqueña de Gimnasia para quienes desean apoyar esta iniciativa solidaria.