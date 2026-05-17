Ginecólogo procesado por abuso sexual en consultorio privado

Un ginecólogo ha sido procesado por abuso sexual en su propio consultorio privado, donde habría aprovechado su posición dominante y la confianza de las víctimas para cometer los delitos. Dos mujeres, entre 19 y 30 años, han sido identificadas como víctimas de acceso carnal y actos sexuales con incapaces de resistir agravados.

El procesado habría aprovechado su investidura profesional y la confianza de las víctimas para cometer los delitos en su propio consultorio privado . De acuerdo con el material probatorio recopilado por el ente investigador, el especialista habría diseñado un patrón de conducta sistemático basado en su posición dominante, que se encontraba las usuarias durante los exámenes clínicos para doblegar su voluntad y someterlas a actos que vulneraron por completo su integridad.

Las agresiones bajo la lupa de la justicia penal no corresponden a un hecho aislado, sino a una conducta continuada en el tiempo. Los investigadores de policía judicial lograron determinar que los vejámenes se habrían perpetrado de manera sucesiva entre los años 2024 y 2026. El epicentro de estas conductas punibles era un consultorio particular ubicado estratégicamente en el barrio San Rafael del citado municipio cundinamarqués, lugar a donde las pacientes acudían buscando asistencia médica profesional.

Hasta la fase actual del proceso, las labores de indagación y la recepción de denuncias permitieron individualizar de forma preliminar a dos víctimas, cuyas edades oscilan entre los 19 y los 30 años. Ambas mujeres, en fechas distintas, agendaron citas de control ginecológico sin imaginar que terminarían siendo agredidas de forma física y psicológica por el profesional de la salud en quien habían depositado su entera confianza.

La gravedad del expediente aumentó significativamente tras conocerse el alcance de los abusos en los exámenes periciales. La Fiscalía General de la Nación confirmó explícitamente que una de las dos jóvenes identificadas fue víctima de acceso carnal, lo que agrava la tipificación de la conducta y eleva sustancialmente las penas principales a las que podría enfrentarse el implicado en caso de ser hallado culpable en juicio.

Ante la contundencia de las evidencias físicas y los testimonios recaudados, una fiscal adscrita al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca asumió el caso. La delegada del ente acusador lideró las audiencias concentradas ante la judicatura, donde le imputó formalmente a Carlos Andrés Tena Reyes el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado.

Durante el desarrollo de la diligencia judicial y tras la comunicación detallada de los cargos por parte de la Fiscalía, el médico procesado, asesorado por su equipo de defensa, tomó la palabra para manifestar que no aceptaba los cargos imputados. Pese a su estrategia de no allanamiento, la comparecencia continuó con la evaluación de la necesidad de imponer medidas restrictivas a su libertad.

Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, un juez de la república con funciones de control de garantías respaldó integralmente la solicitud institucional. El administrador de justicia dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, argumentando que la gravedad de las conductas y el riesgo latente para la sociedad y para otras potenciales víctimas hacían estrictamente necesaria su detención preventiva.

Recuélido de manera inmediata en un centro penitenciario mientras el proceso avanza hacia la etapa de acusación formal. Las autoridades competentes reiteraron el llamado a la ciudadanía y a otras pacientes que hayan asistido a dicho consultorio entre 2024 y 2026 para que, bajo estricta reserva, aporten información que permita esclarecer si existen más mujeres afectadas por las acciones del ginecólogo





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