El cantante Giovanny Ayala contrae matrimonio con María Gómez en Acacías, Meta. La boda incluía entrada ecuestre y código de vestimenta estricto, reafirmando su unión.

El cantante de música popular Giovanny Ayala consolidó su vida personal ante los medios y sus seguidores al contraer matrimonio con su pareja de cerca de tres años, María Gómez. La celebración tuvo lugar en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el municipio de Acacías, departamento del Meta, Colombia. Este evento reunió a allegados y familiares para sellar una relación que ha generado constante debate público debido a la diferencia de edad entre los contrayentes.

Entrada ecuestre y detalles de la ceremonia

Giovanny Ayala optó por un ingreso de fuerte impacto visual que rinde homenaje a sus raíces llaneras. El intérprete de la canción De rodillas te pido llegó hasta las puertas del templo montado sobre un imponente caballo blanco. Esta decisión estratégica generó inmediata reacción en las plataformas digitales y atrajo la atención de espectadores que valoran la estética tradicional de la región.

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María Gómez siguió un código de elegancia clásico para el momento sagrado. La novia lució un vestido blanco tradicional mientras avanzaba hacia el altar. La pareja había formalizado su compromiso con meses de antelación durante una visita a la ciudad de París. La unión definitiva se consumó mediante una bendición religiosa que cerró este ciclo de preparación sentimental.

Protocolo estricto y exclusión de regalos

Los organizadores impusieron reglas de vestimenta muy específicas para los asistentes. La invitación estipulaba smoking negro obligatorio para los hombres. Para las damas, el requisito era un traje de gala unicolor. Se prohibió terminantemente asistir con ropa blanca o roja, una medida diseñada para evitar confusiones visuales con la novia.

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Adicionalmente, los novios establecieron una política clara sobre los obsequios. En la invitación quedó especificado que no se solicitaban lluvias de sobres ni regalos materiales. La pareja declaró que la presencia física de los seres queridos constituía el mejor obsequio posible para celebrar su nueva etapa vital en el Meta.

Traslado a Villa Valentina y recepción privada

Una vez concluida la ceremonia religiosa, la comitiva se desplazó hacia un nuevo escenario. El grupo de recién casados y sus allegados se trasladó a la finca Villa Valentina. En este recinto se desarrolló la parte social de la celebración con un carácter estrictamente privado. La lista de invitados especiales se mantuvo bajo hermetismo por parte de la organización.

A pesar de la privacidad, las primeras imágenes de la jornada circularon a través de las cuentas oficiales de los novios. Estos documentos visuales permitieron confirmar los detalles del evento sin revelar completamente a los asistentes. La difusión selectiva protegió la intimidad del grupo mientras se compartía el éxito del acto formal.

Reafirmación de la unión ante críticas públicas

La boda en Acacías funcionó como una respuesta directa a los cuestionamientos mediáticos. Giovanny Ayala demostró que las opiniones externas sobre la diferencia de edad no afectaron su decisión de unirse legal y religiosamente con María Gómez. La elección de un escenario en su tierra natal reforzó el mensaje de autenticidad en su vida personal.

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La celebración marcó el cierre de una etapa de romance público y el inicio de una nueva convivencia formal. La pareja confirmó su compromiso mutuo frente a las constantes interacciones en redes sociales. Este evento cierra un capítulo de tres años de relación marcada por la atención permanente de la prensa especializada en entretenimiento.