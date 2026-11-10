Giovanny Ayala se casará con María Gómez el 21 de noviembre en el Meta

Giovanny Ayala y María Gómez celebrarán su boda el sábado 21 de noviembre en el Meta, con reglas de etiqueta de gala y una celebración sin lujos, según la pareja.

Giovanny Ayala, cantante llanero conocido por los temas De qué te las picas e Historia de amor, se casará con María Gómez el sábado 21 de noviembre en el Meta, el departamento donde nació el artista. La fecha fue confirmada en exclusiva por La Red, el programa de farándula de Caracol Televisión, que informó que ya llegó la tarjeta de invitación a la boda.

La boda de Giovanny Ayala y María Gómez llega después de casi cuatro años de compromiso. La pareja decidió celebrar la ceremonia en su tierra, entre familiares y amigos, con una fiesta de etiqueta de gala y restricciones de vestuario muy concretas para los invitados.

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Reglas de etiqueta en la boda de Ayala y Gómez

La tarjeta de invitación establece que los hombres deben asistir obligatoriamente de smoking negro tradicional. Las mujeres deben llevar trajes de gala de un solo color, sin estampados de flores, corazones ni de ningún otro tipo.

Además, la tarjeta prohíbe a todos los invitados usar dos colores: el blanco y el rojo. Según lo que describió La Red, la pareja fue muy específica con la etiqueta y dejó por escrito cada una de las reglas de la celebración.

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Postura de la pareja sobre lujos y regalos

Ayala y Gómez han insistido durante el último año en que no quieren una boda de revista ni de televisión. En marzo, en La Red, el cantante aseguró que se casarían sin lujos y afirmó que no hay necesidad de gastar tanto dinero.

Después, en el programa Se Dice de Mí, también de Caracol Televisión, María Gómez explicó que prefieren una boda pequeña e invertir ese dinero en la luna de miel. En esa misma entrevista, Ayala contó que la ceremonia sería en Villa Valentina, su finca, con una fiesta posterior en un salón del lugar.

Sobre los regalos, los novios fueron discretos. Según la tarjeta, lo más valioso para ellos es que sus familiares y amigos los acompañen y se diviertan en la fiesta, aunque cualquier detalle será bien recibido.

Historia de una relación que comenzó en redes sociales

Giovanny Ayala y María Gómez se conocieron por redes sociales. En enero de 2023, el cantante publicó un video en el que le pedía matrimonio con el anillo escondido entre el arroz de un corrientazo, como se le dice en Colombia al almuerzo económico del día.

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La propuesta se volvió viral y recibió muchas críticas. Tiempo después, Ayala le hizo una propuesta más tradicional en París.

María Gómez es de Pereira, trabaja en el área de la salud y es 18 años menor que el cantante, quien cumplió 50 años en mayo. Para Ayala no será la primera boda: en 2018 se casó por lo civil con Andrea Díaz en una notaría de Villavicencio, una unión que terminó en separación.

La ceremonia, según la información de la tarjeta y las entrevistas citadas, reunirá a la pareja con su círculo cercano en la tierra natal del cantante, tal como lo planearon desde el inicio de su compromiso.