Girón inicia la temporada navideña este 29 de noviembre con una caravana oficial para encender decoraciones en más de 20 puntos, revitalizando el Centro Histórico y barrios urbanos.

Este domingo 29 de noviembre, a partir de las 5:00 de la tarde, las autoridades locales en Girón iniciarán una caravana oficial para encender, punto por punto, los alumbrados navideños y adornos instalados en las calles del Monumento Nacional. Este evento marca el comienzo simbólico de las festividades de fin de año para la comunidad, con una ruta cuidadosamente diseñada para involucrar a las familias en general y permitirles disfrutar de la temporada.

La administración local ha destacado que, en esta edición, se instalaron alumbrados decorativos en más de 20 sitios representativos de la localidad. La iniciativa busca no solo embellecer el entorno urbano, sino también fomentar la unión familiar y comunitaria a través de la participación activa de los residentes en las calles.

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Detalles de la Ruta y los Puntos de Encendido

La ruta específica para esta actividad abarca una extensa zona que incluye el Centro Histórico, múltiples barrios y áreas del perímetro urbano. Los puntos exactos donde estarán iluminados los adornos navideños de Girón son: el Sector San Jorge, la Rotonda San Jorge, los Puentes San Jorge, la Ciudadela Villamil y el Malecón Villamil.

Continuando el recorrido, la caravana también iluminará la Rotonda Hoyo Caliente, los Puentes Villa Campestre, el Parque Gallineral, el Parque Palenque, la Rotonda Puentes Río de Oro, los Puentes Río de Oro y el Malecón Carrizal. Estos lugares han sido seleccionados para garantizar una cobertura amplia y significativa de la zona urbana.

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Presencia en Parques Principales y Vías Clave

Además de las zonas industriales o comerciales, la decoración se extenderá a espacios de recreación pública y ejes viales fundamentales. Entre ellos se encuentran el Árbol San Antonio del Carrizal, el Parque Principal, el Parque Peralta, el Parque Las Nieves, la Puerta de Girón y la Carrera 26 hasta el Centro Comercial Parque del Río.

La caravana concluirá su recorrido iluminando el Puente Flandes, el Árbol Acapulco y la vía principal hasta la Iglesia de Acapulco. Esta selección de ubicaciones asegura que la magia navideña llegue a todos los rincones, revitalizando la sensación de alegría y pertenencia en cada uno de estos espacios públicos.

Participación Ciudadana y Música en Vivo

La caravana de este domingo recorrerá decenas de barrios llevando alegría, música y comparsas para dar la bienvenida a una de las épocas más especiales del año. Las autoridades locales han emphasized que la idea central es que los gironeses participen activamente en el evento, saliendo a las calles para disfrutar de la actividad junto a familiares, vecinos y amigos.

En múltiples barrios y zonas del perímetro urbano, estos adornos y luces tienen como objetivo revivir la magia de la Navidad y reforzar los lazos de unión en la familia. La presencia de música en vivo y grupos de comparsas está diseñada para crear un ambiente festivo que invite a la interacción social y al disfrute colectivo de la temporada.

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Comunicado Oficial y Contexto Regional

Las autoridades locales transmitieron un mensaje directo a la ciudadanía: "La magia de la Navidad llega a Girón. Conoce los puntos que estarán iluminados este año y prepárate para disfrutar en familia de esta temporada llena de alegría y unión". Este comunicado busca generar expectativa y asegurar la asistencia masiva de los residentes a la caravana inicial.

Es importante notar el contexto regional actual en Santander. Previamente, debido a la sequía en Santander, el municipio de Guadalupe había restringido el uso de alumbrados y luces navideñas, estableciendo medidas específicas para ahorrar agua y energía. Sin embargo, la decisión de Girón demuestra una ejecución plena de la campaña de iluminación, indicando que la situación hídrica o energética local permite esta celebración sin las mismas restricciones que aplicaron en otros municipios del departamento.