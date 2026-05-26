Girón: Un Festival de Arte y Diseño Rural

El Festival CreActiva, en su edición 2022, se desarrolla en Girón y ofrece una muestra de arte y diseño rural que combina la creatividad con la educación y la sociedad. La muestra, que se muestra en la Galería Cuatro Colectivo Artístico de Girón, explora diferentes temas y lenguajes creativos, como la agricultura, la identidad alimentaria y la comunicación visual.

Así se ve Girón cuando sus frutas, veredas y sabores se convierten en arte. Foto suministrada/VANGUARDIA De acuerdo con Germán Jiménez Pinilla, director y curador del Festival CreActiva, esta edición nació del interés por acercar a los estudiantes a escenarios reales del territorio rural y generar propuestas útiles para las comunidades.

"Decidimos introducirnos en los territorios rurales del Municipio de Girón para que nuestros estudiantes, bajo el concepto de proyectos integradores, pudieran entregar soluciones tangibles a grupos asociativos, cooperativas, productores individuales y actores vinculados a la producción agrícola regional", explicó. La muestra avanza como un mapa de saberes campesinos. En una sección aparecen propuestas inspiradas en la vereda Cantalta, con sus montañas, senderos y paisajes naturales.

En otra, el cacao toma forma a través de los desarrollos gráficos y sensoriales creados para Carlota Chocolat, una empresa regional vinculada a este producto. Allí se ven empaques experienciales, diseños de troqueles, animaciones 3D y campañas publicitarias. Así se ve Girón cuando sus frutas, veredas y sabores se convierten en arte. Foto suministrada/VANGUARDIA Los cuentos infantiles ilustrados ocupan otro lugar dentro del recorrido.

En estas historias, las frutas adquieren rasgos humanos y se convierten en protagonistas. La intención es acercar a niñas y niños a la vida del campo, al trabajo de las familias campesinas y a los productos que hacen parte de la identidad alimentaria de Santander. Para el profesor Germán Jiménez Pinilla, todas estas expresiones se integran como una experiencia sensorial que permite al visitante recorrer diferentes lenguajes creativos dentro de una misma exhibición.

"Las manifestaciones creativas se articulan como un collage dinámico planteado como obra total, permitiendo vivir una experiencia múltiple y sensorial con profundo carácter social", afirmó. El Festival CreActiva funciona también como un escenario de formación práctica. Los estudiantes salen del aula, observan el territorio, conversan con sus dinámicas productivas y convierten esa información en piezas gráficas con sentido comunitario. La comunicación visual aparece aquí como una herramienta para fortalecer marcas, visibilizar procesos agrícolas y narrar la riqueza rural del municipio.

La exposición estará abierta al público hasta el 15 de junio, de lunes a sábado, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., en la Galería Cuatro Colectivo Artístico de Girón. La invitación está dirigida a estudiantes, artistas, gestores culturales y comunidad en general





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