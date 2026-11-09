Girardota lidera IDF 2025 y Antioquia acapara cuatro de los diez mejores municipios de Colombia

El Índice de Desempeño Fiscal 2025 del DNP revela que Girardota, El Retiro, Envigado e Itagüí encabezan la lista nacional por su solidez financiera y gestión eficiente.

La ciudad de Girardota, ubicada en el departamento de Antioquia, ha consolidado su posición como la administración municipal con mayor solidez financiera de toda Colombia en el año 2025. De acuerdo con los resultados oficiales divulgados por el Departamento Nacional de Planeación, este territorio alcanzó la cima del Índice de Desempeño Fiscal al sumar 83,92 puntos sobre un máximo posible de 100, superando a los otros 1.102 municipios evaluados en el escalafón nacional.

Solidez financiera de cuatro municipios antioqueños

El desempeño destacado de Girardota no fue un caso aislado, ya que tres localidades más del mismo departamento lograron posicionarse entre las diez mejores instancias de gestión fiscal a nivel nacional durante este ejercicio correspondiente al 2025. El municipio de El Retiro ocupó el tercer puesto con una calificación de 82,45 puntos, mientras que Envigado se ubicó en la octava casilla con 79,21 puntos y Itagüí completó el top diez en la décima posición con 78,53 puntos.

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Esta concentración de buenos resultados significa que Antioquia aportó cuatro de los diez municipios con las mejores clasificaciones, un logro significativo que lo destaca como un eje fundamental de la estabilidad económica local. Solo Cundinamarca compartió esta presencia importante con tres localidades en el mismo listado, demostrando que el rendimiento fiscal de alto nivel se concentra en pocos departamentos del país.

Criterios de evaluación y niveles de solvencia

El Departamento Nacional de Planeación determina estas calificaciones mediante un instrumento que examina la eficiencia en el uso de recursos públicos a través de ocho indicadores específicos. La metodología asigna un peso del 80 por ciento a los resultados fiscales y un 20 por ciento a la gestión financiera, permitiendo así una distinción clara entre administraciones. En esta escala, solo dos territorios alcanzaron el nivel denominado sostenible, categoría reservada exclusivamente para aquellas gestiones que obtienen 80 puntos o más.

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Girardota y El Retiro son las únicas entidades que lograron entrar en esta categoría de máximo rendimiento, validando sus políticas económicas. Por su parte, Envigado e Itagüí fueron clasificados en el rango solvente, que abarca los resultados desde los 70 puntos hasta por debajo de 80, confirmando una salud financiera robusta aunque no óptima en comparación con la cima del ranking.

Recuperación nacional y retos pendientes del gobierno

En el balance general de 2025, el promedio municipal colombiano alcanzó 57,25 puntos sobre 100, lo que representa una recuperación de 1,40 puntos frente al resultado de 55,86 registrado en la medición de 2024. El DNP atribuye esta mejora al comportamiento positivo de dos indicadores clave: el balance primario, que avanzó 6,80 puntos hasta llegar a 61,74, y el ahorro corriente, que aumentó 2,16 unidades hasta alcanzar 67,98 puntos.

No obstante, el panorama fiscal nacional sigue presentando desafíos importantes que requieren atención inmediata. Aunque disminuyó la cantidad de municipios en niveles de deterioro o riesgo, 706 localidades, equivalentes al 64 por ciento de las evaluadas, continuaron ubicadas por debajo de los 60 puntos. La situación mejora en la parte alta del ranking, donde siete municipios alcanzaron el nivel sostenible frente a solo uno en el año anterior, y 61 entidades llegaron al rango solvente, superando los 35 registros de la medición previa.