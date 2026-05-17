Giro de Italia 2026: clasificación general, posiciones y emociones

El Giro de Italia 2026 se ha convertido en una competencia emocionante con varios cambios en la clasificación general. La etapa 8 ha traído cambios significativos en la clasificación general, con Egan Bernal en la 15ª posición a 6'18'' del líder, Afonso Eulálio. Además, Junior de Barranquilla y Santa Fe se enfrentarán en el partido de vuelta en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla para definir al finalista. Alfredo Arias y Diego Arias también han hablado sobre la clave de la victoria y el trabajo especial para mejorar las jugadas de pelota quieta. Por otro lado, Alfredo Morelos marcó el 1-0 de Atlético Nacional sobre Deportes Tolima en la semifinal de Liga BetPlay. La etapa 9 del Giro de Italia 2026 traerá altimetría, recorrido, hora y dónde ver.

Egan Bernal es 15 en la clasificación general del Giro de Italia a 6'18'' del líder, el portugués Afonso Eulálio ( Bahrain Victorious ). Giro de Italia 2026: clasificación general y posiciones luego de la etapa 8.

Todas las emociones del Giro de Italia 2026 a partir de este viernes 8 de mayo se podrán vivir por la señal de RCN. Junior de BarranquillaSanta Fe y Junior definirán al finalista en el partido de vuelta en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Lucas González explotó contra Andrés Rojas: 'Este árbitro no le ha dañado el semestre a Tolima'.

Alfredo Arias explicó por qué Junior no le pudo ganar a Santa Fe en la semifinal de Liga BetPlayDT de Nacional destapó la clave de la victoria sobre Tolima. Diego Arias también habló del trabajo especial que se ha hecho para mejorar las jugadas de pelota quieta. Alfredo Morelos marcó el 1-0 de Atlético Nacional sobre Deportes Tolima en la semifinal de ida de la Liga BetPlay. Etapa 9 del Giro de Italia 2026: altimetría, recorrido, hora y dónde ver.

El Giro de Italia 2026 cada vez se pone más emocionante con varios cambios en la clasificación general. ¿Qué pasó con Egan Bernal en la etapa 7 del Giro de Italia? Sufrió en la montaña. Un espacio de conversación futbolera donde Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor.

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