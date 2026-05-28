Giro de Italia 2026: clasificación general tras la etapa 17

El Giro de Italia 2026 sigue en curso, con la clasificación general tras la etapa 17 siendo un tema de gran interés. La competencia es intensa y las dificultades montañosas no han sido un obstáculo para los ciclistas.

El Giro de Italia 2026 se encuentra en plena competencia, con la clasificación general tras la etapa 17 siendo un tema de gran interés. La jornada de este jueves tendrá varias dificultades montañosas y servirá como antesala de las dos grandes etapas alpinas.

En el mundo del fútbol, la actualidad y la memoria de la selección colombiana se están revisando en un espacio de conversación futbolera, donde se analizan resultados, se comparten anécdotas y se disfruta de buen humor. En el ámbito de los deportes, la representante colombiana Camila Osorio se enfrentará a Putíntseva en la segunda ronda de Roland Garros, mientras que Colombia recibirá el PGA Tour Américas 2026 en el Club El Rincón de Cajicá.

Además, el delantero colombiano Jhon Durán se ha convertido en un tema de interés, ya que se encuentra en la prelista de convocados para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México





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