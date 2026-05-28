Giro de Italia 2026: clasificación general tras la etapa 17

El Giro de Italia 2026 ha alcanzado su etapa 17, y la clasificación general ha sido revelada. La competencia se puede seguir en vivo por la señal de RCN a partir de este viernes 8 de mayo.

El Giro de Italia 2026 ha alcanzado su etapa 17 , y la clasificación general ha sido revelada. La competencia se puede seguir en vivo por la señal de RCN a partir de este viernes 8 de mayo.

En otro tema, Mosquera Marmolejo dejó un mensaje después de vencer a Peñarol y quedar fuera de la Liga de Campeones. Por otra parte, Neymar ha sido enviado a una clínica y no entrenó con la selección de Brasil, lo que ha generado preocupación en el equipo.

Además, Carlo Ancelotti tiene tres ausencias confirmadas para la final de la Liga de Campeones, ya que algunos jugadores aún permanecen concentrados con Arsenal y PSG. En el ámbito del ciclismo, Einer Rubio volvió a rozar la gloria en el Giro de Italia, afirmando que está más cerca del triunfo y que tiene un olor a victoria. Durante varios minutos, Rubio compartió la aventura únicamente con el danés Michael Valgren, quien finalmente terminó adjudicándose el triunfo.

En el mundo del fútbol, un espacio de conversación futbolera ha sido creado donde Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor. En otro tema, Camila Osorio se enfrentará a Putíntseva en la segunda ronda de Roland Garros, y la competencia se puede seguir en vivo. Colombia recibirá el PGA Tour Américas 2026, y el torneo se llevará a cabo en el Club El Rincón de Cajicá.

Por último, Jhon Durán ha llamado la atención en Colombia después de regresar a Envigado FC, y está en la prelista de convocados para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México





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