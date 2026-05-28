Giro de Italia 2026: Clasificación general tras la etapa 17

El Giro de Italia 2026 se desarrollará del 8 de mayo y todos los resultados podrán ser seguidos por la señal de RCN. Los equipos están listos para enfrentarse en un torneo emocionante.

El Giro de Italia 2026 se desarrollará del 8 de mayo y todos los resultados podrán ser seguidos por la señal de RCN . Pablo Repetto , entrenador del equipo uruguayo, reconoció que su equipo hizo su tarea en territorio charrúa.

El Corinthians cayó en casa contra Platense en un encuentro muy emotivo. En otro tema, el entrenador Carlo Ancelotti tiene tres ausencias confirmadas debido a compromisos con Arsenal y PSG por la final de la Liga de Campeones. En el Giro de Italia, Einer Rubio volvió a rozar la gloria y expresó su emoción por estar más cerca del triunfo. En un espacio de conversación futbolera, Hernán Peláez y Martín De Francisco revisaron la actualidad y la memoria del fútbol.

Camila Osorio es la única representante colombiana que continúa en competencia en Roland Garros. Colombia recibirá el PGA Tour Américas 2026 en el Club El Rincón de Cajicá. Jhon Durán se robó las miradas en Colombia y su regreso a Envigado FC no pasó desapercibido. El delantero colombiano está en la prelista de convocados para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México





Antena2RCN / 🏆 21. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giro De Italia 2026 Clasificación General RCN Pablo Repetto Corinthians Platense Carlo Ancelotti Einer Rubio Hernán Peláez Martín De Francisco Camila Osorio Roland Garros PGA Tour Américas 2026 Jhon Durán Envigado FC

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: siga en directo el recorrido de la definitiva etapa 16Siga EN VIVO la etapa 16 del Giro de Italia 2026 entre Bellinzona y Carì, una jornada de alta montaña que podría cambiar la clasificación general.

Read more »

Clasificación general Giro de Italia 2026, etapa 16: así le fue a Egan BernalEl colombiano se animó en el último ascenso de este martes 26 de mayo en el Giro.

Read more »

Etapa 17 del Giro de Italia 2026: altimetría, recorrido, hora y dónde verJonas Vingegaard, líder del Giro de Italia 2026, se prepara para la etapa 17 con más de cuatro minutos de ventaja. Conoce los detalles del recorrido, altimetría, horarios y dónde ver la competencia.

Read more »

Etapa 17 del Giro de Italia 2026: altimetría, recorrido, hora y dónde verEl líder del Visma-Lease a Bike Jonas Vingegaard aventaja por más de cuatro minutos a Felix Gall y a Thymen Arensman. Vingegaard ganó la etapa 16. Todas las emociones del Giro de Italia 2026 a partir de este viernes 8 de mayo se podrán vivir por la señal de RCN.

Read more »