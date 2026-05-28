Giro de Italia 2026: clasificación general y emociones en el fútbol sudamericano

El Giro de Italia 2026 continúa con emoción, mientras que en el fútbol sudamericano, el Corinthians cayó en casa contra Platense. El entrenador uruguayo Pablo Repetto reconoció que su equipo hizo su tarea en territorio charrúa.

El Giro de Italia 2026 continúa con emoción, mientras que en el fútbol sudamericano , el Corinthians cayó en casa contra Platense . El entrenador uruguayo Pablo Repetto reconoció que su equipo hizo su tarea en territorio charrúa.

En la Copa Libertadores, Santa Fe venció a Peñarol con un gol emocionante. El entrenador Carlo Ancelotti tiene tres ausencias confirmadas, quienes aún permanecen concentrados con Arsenal y PSG por la final de la Liga de Campeones. El ciclista Einer Rubio volvió a rozar la gloria en el Giro de Italia, mientras que en el fútbol, Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol en un espacio de conversación futbolera.

Camila Osorio es la única representante colombiana que continúa en competencia en Roland Garros, mientras que Colombia recibirá el PGA Tour Américas 2026 en el Club El Rincón de Cajicá. El delantero colombiano Jhon Durán se robó las miradas en Colombia y regresó a Envigado FC, lo que no pasó desapercibido. El equipo colombiano está en la prelista de convocados para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México





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