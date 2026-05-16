Giro de Italia 2026: clasificación general y posiciones, Liga BetPlay, Bundesliga, Gustavo Puerta, etapa 9, espacio de conversación futbolera y James

Este texto presenta una variedad de noticias y eventos deportivos, entre ellos, la clasificación general y las posiciones del Giro de Italia 2026, la Liga BetPlay, la Bundesliga, el ascenso de Gustavo Puerta a primera división de España, la etapa 9 del Giro de Italia 2026, un espacio de conversación futbolera y la docuserie de James.

Egan Bernal se mantiene en la 15ª posición general del Giro de Italia a 6'18'' del líder, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious). La clasificación general y las posiciones después de la etapa 8 del Giro de Italia 2026 se podrán vivir por la señal de RCN.

Además, se vive la primera semifinal de la Liga BetPlay con un vibrante partido entre candidatos para ganarse el título. Luis Díaz celebró por todo lo alto la Bundesliga con sus números y fue el protagonista clave del título. Gustavo Puerta jugará en primera división de España, confirmando su ascenso con Racing antes del Mundial.

Por otro lado, la etapa 9 del Giro de Italia 2026 tendrá altimetría, recorrido, hora y dónde ver. También, hay un espacio de conversación futbolera donde Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor. Por último, Camila Osorio jugó las semifinales del Parma Ladies Open y James se robó todas las miradas antes del Mundial con su polémico video y su docuserie





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