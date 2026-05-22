El belga Alec Segaert (Bahrain Victorious) se quedó con la victoria en la etapa 12 del Giro de Italia. Todas las emociones del Giro de Italia 2026 a partir de este viernes 8 de mayo se podrán vivir por la señal de RCNJunior de BarranquillaUruguayTécnico que quiere Ecuador quedó libre: ¿Lo contratarán tras el Mundial? El seleccionado ecuatoriano siempre ha tenido a este entrenador en carpeta y ahora saldrá de un club de España.Etapa 13 del Giro de Italia 2026: altimetría, recorrido, hora y dónde verTransmisión en vivoUn espacio de conversación futbolera donde Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor.Esta situación le ha hecho perderse los torneos de Madrid, Roma y será la baja más importante de Roland Garros. Jhon Durán se robó las miradas en Colombia; regreso a Envigado FC no pasó desapercibido El delantero colombiano está en la prelista de convocados para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 12 El belga Alec Segaert ( Bahrain Victorious ) se quedó con la victoria en la etapa 12 del Giro de Italia.

Todas las emociones del Giro de Italia 2026 a partir de este viernes 8 de mayo se podrán vivir por la señal de RCNJunior de BarranquillaUruguayTécnico que quiere Ecuador quedó libre: ¿Lo contratarán tras el Mundial? El seleccionado ecuatoriano siempre ha tenido a este entrenador en carpeta y ahora saldrá de un club de España.

Etapa 13 del Giro de Italia 2026: altimetría, recorrido, hora y dónde verTransmisión en vivoUn espacio de conversación futbolera donde Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor. Esta situación le ha hecho perderse los torneos de Madrid, Roma y será la baja más importante de Roland Garros.

Jhon Durán se robó las miradas en Colombia; regreso a Envigado FC no pasó desapercibido El delantero colombiano está en la prelista de convocados para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México





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