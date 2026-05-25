The Giro d'Italia 2026 continues with the 15th stage, which closed the second week of the 'corsa rosa'. The Colombian riders are in the overall classification after stage 14. All the emotions of the Giro d'Italia 2026 can be experienced starting from May 8th on RCNEN VIVO. Néstor Lorenzo, the Colombian national team coach, will give a press conference before the Copa del Mundo. The Argentinian coach will likely announce the 26 players for the World Cup.

Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 15 Emocionante jornada que cerró la segunda semana de la 'corsa rosa'.

Este lunes 25 de mayo será el tercer día de descanso. Einer Rubio en acción: este fue el ganador de la etapa 14 del Giro de Italia 2026 Egan Bernal sube en la clasificación general del Giro de Italia: posición de los colombianos tras la etapa 14Todas las emociones del Giro de Italia 2026 a partir de este viernes 8 de mayo se podrán vivir por la señal de RCNEN VIVO: Conferencia de Prensa - Néstor Lorenzo - Selección Colombia Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, da una conferencia de prensa antes de la Copa del Mundo.

Ditta y Mier le ganaron el duelo a Álvaro Angulo: Cruz Azul campeón vs Pumas El cuadro cruzazulino se quedó con la victoria con un resultado de 1-2 de manera agónica. Hubo calentura con expulsiones en Pumas. El entrenador argentino volvió a convocar a una rueda de prensa, seguramente para definir a los 26 jugadores para el Mundial.

Colombianos del Gran Fondo Giro de Italia vivieron premiación en pleno triunfo de Vingegaard El convenio firmó la continuidad del evento por tres años más, el Gran Fondo Giro d’Italia Ride like a Pro va hasta el 2028. Un espacio de conversación futbolera donde Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor.

Se calentó la final de Conferencia Este de NBA con el empate de Spurs en el juego 4 ante OklahomaFórmula 1 Jhon Durán se robó las miradas en Colombia; regreso a Envigado FC no pasó desapercibido El delantero colombiano está en la prelista de convocados para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México





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Jonas Vingegaard revela su calidad en el Giro de Italia 2026Jonas Vingegaard, el velocista daní de la escuadra Visma-Lease a Bike, se ha imponer como el líder del Giro de Italia 2026 en su primeraOCC en el tradicional evento en Italia, al atacar justo en el momento personalizado en el puerto final hacia Pila y salir victorioso de la etapa.

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