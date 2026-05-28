Giro de Italia 2026: Einer Rubio se acerca al triunfo y la clasificación general se define en las etapas alpinas

Resumen de las principales noticias deportivas del día: el Giro de Italia 2026 entra en su fase decisiva con Einer Rubio como protagonista, la etapa 18 promite dificultades montañosas, y Colombia destaca en Roland Garros, el PGA Tour Américas y con Jhon Durán en la prelista mundialista.

El Giro de Italia 2026 entra en su fase decisiva tras la disputa de la etapa 17, con la clasificación general cada vez más ajustada y el colombiano Einer Rubio rozando la gloria en la competencia.

Rubio, quien ha mantenido una actuación consistente throughout la carrera, declaró sentirse más cerca del triunfo: "Estoy más cerca, olor a triunfo", comentó tras la etapa. La clasificación general muestra a los principales favoritos en un margen estrecho, prometiendo una emocionante recta final con las etapas alpinas por venir.

La etapa 18, programada para este jueves, presentará un recorrido montañoso exigente que servirá como antesala de las dos grandes etapas alpinas, con una altimetría que incluye varios puertos de categoría especial. Los aficionados podrán seguir toda la acción a través de la señal de RCN, que transmite en vivo todas las emociones del Giro a partir de este viernes 8 de mayo.

Mientras tanto, en el ámbito tenístico, Camila Osorio representa a Colombia en Roland Garros, enfrentándose a Putíntseva en la segunda ronda, siendo la única colombiana en competencia tras la eliminación de Emiliana Arango. En fútbol, Santa Fe busca abrir el marcador ante Peñarol en un partido crucial, aunque confirmó tres bajas en su parte médico oficial.

Además, Colombia recibirá el PGA Tour Américas 2026 en el Club El Rincón de Cajicá, un evento que destacará el talento nacional e internacional. Jhon Durán, delantero colombiano, ha captado la atención tras su regreso a Envigado FC y figura en la prelista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

En un espacio de conversación futbolera, Hernán Peláez y Martín De Francisco analizan la actualidad del fútbol con resultados, análisis, anécdotas y buen humor, recordando momentos históricos y proyectando lo que viene en las competencias internacionales





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