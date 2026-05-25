Giro de Italia 2026: Emocionante jornada en la segunda semana

La segunda semana del Giro de Italia 2026 cerró con emoción, con Einer Rubio como ganador de la etapa 14 y Egan Bernal subiendo en la clasificación general. Los colombianos están en una posición destacada en la clasificación general tras la etapa 14. El Giro de Italia 2026 se puede seguir en vivo por la señal de RCN a partir de este viernes 8 de mayo.

El Giro de Italia 2026 continúa con emoción en la segunda semana de la carrera. La etapa 15 cerró la segunda semana de la 'corsa rosa', y el lunes 25 de mayo será el tercer día de descanso.

Einer Rubio fue el ganador de la etapa 14, y Egan Bernal subió en la clasificación general del Giro de Italia. Los colombianos están en una posición destacada en la clasificación general tras la etapa 14.

Además, el Giro de Italia 2026 se puede seguir en vivo por la señal de RCN a partir de este viernes 8 de mayo. Otros eventos deportivos como el Mundial de fútbol también están generando emoción, con rumores sobre una posible lesión de Lionel Messi que podría sacarlo del torneo. En el fútbol argentino, River y Belgrano definieron al campeón en un partido marcado por un escándalo arbitral.

En el ámbito de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, director técnico, dio una conferencia de prensa antes de la Copa del Mundo. Luis Suárez también estuvo en la final de la Copa de Portugal y celebró su gol con un gran festejo. En otro orden de cosas, los colombianos del Gran Fondo Giro de Italia vivieron un momento de premiación en pleno triunfo de Vingegaard.

Además, se firmó un convenio por tres años más para la continuidad del evento, el Gran Fondo Giro d’Italia Ride like a Pro, que va hasta el 2028. Finalmente, el delantero colombiano Jhon Durán regresó a Envigado FC después de llamar la atención en Colombia y está en la prelista de convocados para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México





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