Giro de Italia 2026: Etapa 7, ascensos finales, clasificación general y noticias

El texto describe la Etapa 7 del Giro de Italia 2026, incluyendo el ascenso final, su extensión, desnivel y rampas, y las preocupaciones en la clasificación general tras la etapa 6. También se incluyen noticias sobre Independiente Medellín, Sebastián Villa, Selección de Francia, Giro de Italia y la preocupación con Egan Bernal tras la etapa 4. Además, hay información sobre la final de la Conferencia Este de la NBA y el show de medio tiempo de la final del Mundial de fútbol.

El ascenso final , con 13,6 kilómetros de extensión, tiene un desnivel de 1.141 metros y rampas que alcanzan el 14 % de inclinación.

Etapa 7 del Giro de Italia: altimetría, recorrido, hora y dónde verEgan Bernal preocupa en la clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 6Todas las emociones del Giro de Italia 2026 a partir de este viernes 8 de mayo se podrán vivir por la señal de RCNIndependiente MedellínSebastián VillaSelección de FranciaGiro de Italia¿Preocupación con Egan Bernal? contó lo que realmente le pasó en la etapa 4 del Giro de ItaliaUn espacio de conversación futbolera donde Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor.

Cavaliers se acerca a la final de la Conferencia Este tras nueva victoria ante PistonsShakira, Madonna y BTS actuarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial La FIFA ya anunció a los artistas que actuarán en las tres ceremonias de inauguración en cada uno de los países





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