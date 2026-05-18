Giro de Italia 2026 y movimientos en el fútbol colombiano: Unidad anticipará de Sinner y festivales de Díaz

Un repaso por la recta final del Giro de Italia 2026, donde Egan Bernal sigue en apúre, y de las estrategias futbolísticas que insinúan una nueva temporada los teños. Además, la histórica victoria de Sinner en Roma y la viralización de Luis Díaz en celebración del Bayern.

El Giro de Italia 2026 avanza con emociones intensas desde el viernes 8 de mayo, donde los aficionados al ciclismo pueden seguir cada detalle del evento a través de RCN Radio.

En la clasificación general después de la etapa 9, el colombiano Egan Bernal y otros corredores del país mantienen posiciones destacadas, demostrando el alto nivel del ciclismo nacional en esta edición. La competencia sigue con extranjeros y criollos mostrando su mejor juego en las carreteras italianas. Mientras tanto, el mundo del fútbol también tiene movimientos significativos.

Millonarios, uno de los grandes del balompié colombiano, ha realizado una oferta con el objetivo de traer de regreso a un delantero que fue campeón en 2017, buscando reforzar su plantel para las siguientes temporadas. El cuadro albiceleste parece claro en sus objetivos de fichajes, siguiendo una estrategia bien trazada. En otro escenario, Santa Fe se mantiene vigente en dos competiciones clave: la Liga BetPlay y la Copa Libertadores.

El cuadro cardenal ha recuperado piezas en su equipo médico, lo que les permite continuar con pie derecho en ambas competencias. Aparece con espera de buenos resultados en lados de Copa Libertadores y la ligilla local, donde tiene que demostrar su vigencia. Por su parte, Tolima ha convocado a su mejor equipo para enfrentar a Coquimbo Unido en la Copa Libertadores, una victoria que les significative su clasificación.

En una entrevista porém el partido a minuto a minuto, el comentarista Hernán Peláez y Martín De Francisco reviven la actualidad del fútbol con charlas llenas de humor y resultados. En el tenis, no otra noticia importante: Jannik Sinner ha logrado desbancar a Carlos Alcaraz del primer lugar del Ranking ATP al coronarse campeón del Masters de Roma.

La victoria solidifica el momento dulce del italiano, dejando en claro su potencial para seguir hazañas en el circuito, mientras su rival, Alcaraz, intenta recomponerse para futuras batalhas. En otro tema mundial, el futbolista colombiano Luis Díaz worms protagonista en la celebración del campeonato de la Bundesliga por parte del Bayern Múnich. Junto al senegalés Sadio Mané, protagonizó un músicaical y dueto que fue viral en redes sociales.

Los jugadores se unieron en un coro familiar, mostrando su lado más humano y festivo frente al título conquistado





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