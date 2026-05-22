Giro de Italia: Egan Bernal se salvó de la batalla en el pelotón y subió en la general

Egan Bernal se salvó de la batalla en el pelotón durante la etapa 13 del Giro de Italia y subió en la general, continúa siendo el mejor colombiano en la clasificación general en la que escaló al lugar 14, tras la fracción de 189 kilómetros que unió La etapa tuvo algunos incidentes, pero la mayoría del lote sobreviviente corrió con la cabeza puesta en la jornada de este sábado, que tendrá llegada en alto.

Egan Bernal se salvó de la salvaje batalla en el pelotón durante la etapa 13 del Giro de Italia y subió en la general, continúa siendo el mejor colombiano en la clasificación general en la que escaló al lugar 14, tras la fracción de 189 kilómetros que unió La etapa tuvo algunos incidentes, pero la mayoría del lote sobreviviente corrió con la cabeza puesta en la jornada de este sábado , que tendrá llegada en alto .

(Luto en el automovilismo mundial: Kyle Busch, leyenda de la Nascar, murió a los 41 años tras ser hospitalizado por una grave enfermedad) (Pep Guardiola deja de ser el entrenador del Manchester City tras una década prodigiosa y 20 títulos) por lo que el día para ellos no resultó especialmente complicado. Francesco Busatto, Michael Valgren, Johan Jacobs, Josh Tarling, Toon Aerts, Mark Donovan, Diego Sevilla, Mirco Maestri, Larry Warbasse, Por las condiciones del terreno y la exigente jornada prevista para el sábado, los escapados contaron con el aval de los favoritos y llegaron a tener más de 10 minutos de ventaja sobre el pelotón principal.

Jonas Vingegaard hace fuerte confesión sobre su objetivo de lograr el título del Giro de Italia y es una gran incógnita de cara al final. Egan Bernal sigue en la lucha por la general del Giro de Italia: así van los colombianos en la clasificación tras la jornada 12. Video | Egan Bernal se salvó de la salvaje batalla en el pelotón durante la etapa 13 del Giro de Italia y subió en la general.

Egan Bernal ‘saltó matones’ para librarse del endemoniado ritmo de los favoritos en la etapa 12 del Giro de Italia. Egan Bernal mantuvo la diferencia con los favoritos, pero cayó dos puestos tras la etapa 11 del Giro de Italia: así quedó en la clasificación genera





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